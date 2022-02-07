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冬奧／谷愛凌出賽背負中國希望 仍難逃國籍爭議

中央社 / 北京6日綜合外電報導
大陸自由式滑雪好手谷愛凌。 路透社
大陸自由式滑雪好手谷愛凌。 路透社

美國出生、今代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，這次在北京首度參賽冬季奧運，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但同時也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。

路透社報導，18歲的谷愛凌（Eileen Gu）不僅是一名時尚模特兒，還即將進入美國名校史丹佛大學（Stanford University）就讀。她在2019年正式加入中國隊後，很快被視為知名度最高的中國冬季奧運運動員。

谷愛凌1月底抵達北京後，中國媒體報導加上她積極使用社群媒體，使得她受關注度進一步升溫。中國官方小報「環球時報」3日標題寫道：「自由式滑雪明星谷愛凌代表真正的運動精神，是中國年輕人的超級偶像。」

母親是北京人的谷愛凌，15歲時首度代表中國參加比賽，如今被視為奧運奪金熱門選手。她在北京冬奧自由式滑雪將參加大跳台、坡面障礙和U型池3個項目，首場比賽是7日的大跳台資格賽。

谷愛凌相關話題近幾週在中國社群媒體大受討論，從她在開幕式上中國代表隊進場時位居第一排，到她抵達北京後享用的第一餐選擇餃子。谷愛凌的微博帳號粉絲數在一個月內激增數十萬人，達到170萬人。

中國媒體把焦點放在谷愛凌能說一口流利中文、她的混血兒臉蛋、她驕傲擁抱中國文化和優異的學業表現，認為這是她受中國民眾歡迎的原因。

不過，谷愛凌掀起的話題也伴隨爭議，尤其關於她替出生和成長的國家美國出賽多年後，卻轉籍至中國隊。

一些中國網民便質疑她是否替中國隊在北京冬奧出賽，而已經放棄美國籍。中國不允許雙重國籍；當地媒體則避談這個話題。

「谷愛凌國籍」的主題標籤2至4日在微博熱搜度驟增，累計數十萬點閱。網民Tomson寫道：「英中籍人士大多保留中華人民共和國護照，但他們非常小心深怕被逮，以免（中國）護照被剪…法律尊嚴和冬奧金牌相比，哪個比較珍貴？」

也有許多谷愛凌的粉絲替她辯駁。網民mynameisliuxiaohun便表示：「誰在乎她是否有雙重國籍！無論如何，她是代表中國出賽，她扛的是中國國旗！她獲得的榮耀屬於中國，還會是其他國家嗎？這不好嗎？」

谷愛凌的運動事務經紀人亞普斯（Tom Yaps）對路透社表示，谷愛凌因比賽行程太滿無法接受訪問，他也未回覆書面提問。

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