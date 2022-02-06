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冬奧／跳台滑雪男子標準台賽 小林陵侑為日本奪首金

中央社 / 東京6日專電
北京冬季奧運跳台滑雪男子個人標準台賽事（NH賽），日本選手小林陵侑為日本在本屆冬奧奪得首面金牌。 新華社
北京冬季奧運跳台滑雪男子個人標準台賽事（NH賽），日本選手小林陵侑為日本在本屆冬奧奪得首面金牌。 新華社

北京冬季奧運跳台滑雪男子個人標準台賽事（NH賽），日本選手小林陵侑為日本在本屆冬奧奪得首面金牌。上一次跳台男子項目日本選手個人奪金是在1998年長野冬奧。

日本放送協會（NHK）報導，25歲的小林今天在北京冬季奧運跳台滑雪男子個人標準台賽事（NH賽）奪得金牌，為日本在本屆冬奧摘下首面金牌。上一次跳台男子項目日本選手奪下金牌是1998年長野冬奧選手船木和喜在高跳台（LH）賽奪金。

小林以104.5公尺及99.5公尺總分275.0分奪得金牌。銀牌是奧地利選手費特納（Manuel Fettner），兩人差4.2分。小林對媒體表示，兩次都能跳得很好，感覺很高興。

他在拿到金牌後立刻與哥哥、選手小林潤志郎互相擁抱。他說，兄弟兩人能同享懊惱或喜悅的心情，真的很高興。

小林陵侑生於岩手縣岩手郡松尾村（現八幡平市），其姐姐、哥哥、弟弟都是跳台滑雪運動員。他和哥哥小林潤志郎一同參加過2018年平昌冬奧。他5歲時受到哥哥的影響開始接觸滑雪，小學一年級時開始練習跳台滑雪。2015年高中畢業後加入土屋房屋公司的滑雪部。

之後，小林在2015/16賽季完成了自己的世界盃分站賽首秀，在世界盃賽事累積19勝。2018年平昌冬奧他在跳台滑雪男子個人標準台賽事（NH賽）得第7名。

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