冬奧／砲轟選手隔離環境差 德代表團1天後改口稱「有明顯改善」

德國奧運代表團團長施梅爾普芬尼（Dirk Schimmelpfennig）今天表示，對於德國3名北京冬奧選手COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測出陽性，接受隔離的環境迅速獲得改善，代表團感到滿意。

但其他運動員，包括芬蘭冰球選手安蒂拉（MarkoAnttila）在內，仍對隔離的環境，以及冬奧主辦單位提供的服務水準感到不滿。

施梅爾普芬尼昨天批評德國北歐混合式滑雪選手佛倫瑟（Eric Frenzel）和其他兩名選手的隔離環境「難以接受」，要求北京冬奧主辦單位徹底改善，其中包括提供更大和更乾淨的房間、可連網網路、健身器材，並要求改善伙食。

施梅爾普芬尼今天表示，在代表團、滑雪聯盟和國際奧會（IOC）的協調努力下，主辦單位已經迅速採取行動改善。

他告訴媒體：「我們昨天已成功替選手爭取到顯著改善的環境。」

「選手有了滿意的環境，他們現在房間比較大，WiFi可以連網，房內也有一輛健身腳踏車。因此我們在目前選手面臨非常艱難的情況下，有了適當和滿意的環境。」

但對芬蘭的安蒂拉來說，還有一些問題未獲解決，主要和伙食有關。芬蘭冰球教練賈羅能（JukkaJalonen）說：「他體型壯碩，伙食卻欠佳。他也希望有更多的能量和更好的食物，他不知道發生了什麼事，自己會怎麼樣。很多的不確定性，這對心理有不利影響。」

自1月23日以來，已有350多名參與北京冬奧的人員抵達北京時，檢測出陽性，其中包括數十名選手。

選手在解除隔離，離開隔離飯店之前，必須沒有任何症狀，並出具相隔24小時兩張不同的PCR陰性證明。

北京冬奧發言人趙衛東表示：「我們正在處理這些問題。」

「我們已經解決了很多問題。比方說食物，我們已經決定該名選手（佛倫瑟）可以從奧運選手村的菜單中點餐，餐點將會送到隔離設施。」