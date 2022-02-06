快訊

積雪最深逾1公尺！北海道大雪 JR札幌站列車7日全面停駛

開工日地牛翻身！宜蘭南南東方7:52發生規模4.2地震

冬奧／男子越野滑雪混合賽 俄羅斯好手波爾舒諾夫摘金

中央社 / 北京6日綜合外電報導
俄羅斯越野滑雪好手波爾舒諾夫（Alexander Bolshunov）今天在北京冬季奧運男子2x15公里混合兩項賽克服一開始的跌跤，最終以大幅領先成績勇奪金牌。圖／法新社
俄羅斯越野滑雪好手波爾舒諾夫（Alexander Bolshunov）今天在北京冬季奧運男子2x15公里混合兩項賽克服一開始的跌跤，最終以大幅領先成績勇奪金牌。圖／法新社

俄羅斯越野滑雪好手波爾舒諾夫（Alexander Bolshunov）今天在北京冬季奧運男子2x15公里混合兩項賽克服一開始的跌跤，最終以大幅領先成績勇奪金牌。

和波爾舒諾夫同樣代表俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee）參賽的史畢索夫（DenisSpitsov），以1分11秒之差屈居銀牌。拿下銅牌的芬蘭好手尼斯卡寧（Iivo Niskanen），成績與波爾舒諾夫差距更達2分鐘多一點。

路透社報導，波爾舒諾夫開賽後第8分鐘跌倒，但迅速爬起，繼續在傳統式賽段與上屆冬奧男子越野滑雪50公里傳統式金牌的尼斯卡寧纏鬥。

當兩人在15公里換成自由式時，原本落後的波爾舒諾夫很快超越尼斯卡寧並全速狂飆，一路遙遙領先直到終點。25歲的波爾舒諾夫4年前在平昌冬奧奪下3銀1銅。

傳統式成績名聲優於自由式的尼斯卡寧，此時表現顯得吃力，而被史畢索夫趕過；但他逐漸找到比賽節奏，成功與一群在後追趕的選手保持領先距離。

史畢索夫在結尾階段因停下補充水分而失去重心，也跌了一跤，但此時尼斯卡寧仍落後太多，無礙他保住銀牌。

冬奧 北京冬奧

相關新聞

冬奧／谷愛凌出賽背負中國希望 仍難逃國籍爭議

美國出生、今代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，這次在北京首度參賽冬季奧運，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但同時...

冬奧／中華代表團首仗 黃郁婷、林欣蓉今上陣

年僅20歲的滑雪女將薩多夫斯基辛諾特，昨天寫下紐西蘭新頁，她在北京冬奧摘下單板滑雪女子坡面障礙技巧金牌，成為第一位冬奧摘...

冬奧／冰上王子羽生結弦抵達北京 力爭94年來首位3連霸

冬季奧運男子花式滑冰金牌2連霸得主羽生結弦今天抵達北京，準備8日出賽男子花式滑冰個人項目短曲項目比賽。羽生力爭冬季奧運史...

再操刀奧運開幕 張藝謀把聖火變小 卻把中國大陸變大了

2月4日晚間，北京的大陸國家體育場（鳥巢）內，年輕的大陸運動員手持聖火，隨後將聖火放置在雪花狀的主台上，主台緩緩升起，為北京奧運揭開序幕。聖火主火炬以這種令人驚訝的方式亮相，如果不仔細看還看不出雪花狀的主台中間，有微亮的聖火光，這樣的點子讓大陸冬奧總導演張藝謀引以自豪，但是當初卻險些被國際奧會否決。

冬奧／跳台滑雪男子標準台賽 小林陵侑為日本奪首金

北京冬季奧運跳台滑雪男子個人標準台賽事（NH賽），日本選手小林陵侑為日本在本屆冬奧奪得首面金牌。上一次跳台男子項目日本選...

冬奧／砲轟選手隔離環境差 德代表團1天後改口稱「有明顯改善」

德國奧運代表團團長施梅爾普芬尼（Dirk Schimmelpfennig）今天表示，對於德國3名北京冬奧選手COVID-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。