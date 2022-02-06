冬奧／羽生結弦行蹤極保密 日媒終露口風：就算擔心也無用

冬季奧運焦點選手、日本「冰王子」羽生結弦遲遲未現身北京，日方亦對他的行蹤三緘其口，惹來各方揣測，有人猜測他是否感染新冠肺炎，日前大會電視上突然出現「羽生棄賽」的訊息，更令人疑惑。

27歲的羽生結弦，已連奪2014及2018冬季奧運會男子花式溜冰金牌，當時已成為66年來第一位衛冕花式溜冰奧運金牌的選手；今屆冬奧前，早已事先張揚除了以三連霸為目標，更要做出難度最高的「4A」四周半跳，令全球觀眾和媒體都相當期待。

然而，北京冬奧開幕兩天、花式溜冰團體賽也已展開多時，但羽生結弦始終未在北京出現，只曾透過日本滑冰聯盟發放一條呼籲大家為他能完成四周半跳打氣的影片；日前的花式溜冰團體賽，大會電視更一度出現「羽生結弦棄賽」的訊息，教媒體和粉絲都震驚不已。

羽生並沒有棄賽，但他的確還未出現，而花式溜冰的男子短節目2月8日便會展開。在2014及2018兩屆冬奧，羽生都在賽前多日便抵達比賽地點，難怪中外媒體及網民都相當關心他的行蹤，「尋找羽生結弦」一度以逾2億的搜尋次數，登上微博熱門搜尋。

到周日（6日），大陸網民轉而搜尋「期待羽生結弦」——因為終於有日媒露口風，指羽生結弦會在周日抵達北京，但不會入住選手村，而是居於離訓練場地10分鐘車程的酒店。日媒《日刊體育》指出，羽生結弦會在8日比賽當日早上，才到溜冰場練習，意味到正式比賽當天，才能一睹羽生的風采，「千錘百煉的王者正在獨自調整中，就算擔心也無用」。

日媒也指出，羽生近年已改變習慣，賽前兩三日才會到達比賽場地，尤其時差較小的地方，他會在賽前更短時間才到埗。

此外，羽生結弦的教練奧沙（Brian Ernest Orser）接受日本媒體採訪時透露，自己不會陪伴羽生到北京，指出這是弟子的個人決定，但未有透露原因。去年12月，羽生也曾在沒有奧沙在場的情況下出戰全日本錦標賽，仍順利摘金。今屆冬奧，羽生的日本隊友宇野昌磨及美籍華裔的三屆世錦賽冠軍陳巍，都被視為他的最大對手。

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文章授權轉載自《香港01》