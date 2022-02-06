冬奧／20歲女將雪板項目奪金 紐西蘭隊史首金落袋
薩多斯基-薛諾特（Zoi Sadowski Synnott）今天在北京冬季奧運女子斜坡雪板項目勇奪金牌，為紐西蘭摘下隊史冬奧首金。
20歲的薩多斯基-薛諾特進入最後一輪時還落後美國選手馬里諾（Julia Marino），但她在最後一輪拿到92.88高分，以精彩表現勇奪金牌，馬里諾奪銀，澳洲選手寇帝（Tess Coady）屈居銅牌。
雪梨出生的薩多斯基-薛諾特表示：「這樣講大家可能不相信，但對我而言，奪得紐西蘭史上首面金牌意義更加重大。」
「這讓我相當自豪能當個紐西蘭人。」
紐西蘭過去曾在冬奧拿過1面銀牌和2面銅牌，包括薩多斯基-薛諾特2018年平昌冬季奧運拿下的女子空中特技銅牌。
薩多斯基-薛諾特今天表示，「這是紐西蘭的首面冬奧金牌，我希望我讓他們驕傲，他們會為我慶祝」。
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