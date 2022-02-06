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冬奧／中華隊出賽 7日黃郁婷、林欣蓉打頭陣

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
黃郁婷。 中華奧會提供
黃郁婷。 中華奧會提供

2022北京冬季奧運開幕，台灣代表團首場賽程將於明天登場，女子競速滑冰選手黃郁婷打頭陣，今天把握練習時間，希望在首先登場的女子1500公尺競速滑冰交出好成績。

雖然稍早曾經因為穿著中國隊服裝練習而引發軒然大波，不過黃郁婷心情未受影響，今天把握時間，加緊練習。

黃郁婷是台灣代表團本屆冬奧4名選手中，唯一有冬奧出賽經驗的選手。4年前的平昌冬奧，黃郁婷在女子競速滑冰500公尺、1000公尺與1500公尺出賽，其中在女子1500公尺獲得第26名。

競速滑冰女子1500公尺預賽將於台北時間2月7日下午4時30分展開。

除了黃郁婷之外，女子雪橇選手林欣蓉明天晚上也將登場，預計將在台北時間7時50分上場。(中央社)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】春節後開工日不需鬱悶，有北京冬奧賽事陪伴迎新年！北京冬奧賽事是5日開打，我國好手週末雖未出賽，但7日開始將有黃郁婷出戰競速滑冰的女子1500公尺決賽，以及林欣蓉的雪橇項目，9日是備受期待的年輕小將李玟儀，出戰高山滑雪項目的曲道賽。

女將率先出戰

北京冬奧於4日晚間正式舉行開幕典禮，賽事方面則由團體項目於5日正式打響，包含冰球、冰壺以及團隊賽：冬季兩項混合接力、短道速滑的團體接力賽，地主中國也就是在短道速滑的團體混接拿到首面金牌，另外還有部分的單人賽事，包含速度滑冰與跳台滑雪。6日除了上述團體項目，還會陸續有越野滑雪、自由滑雪等項目登場，預計將再發出7張金牌。

我國代表團本次派出4人團隊，雖然首週不會出賽，但在7日就會有2女將率先登板，7日（週一）下午4點將先迎來黃郁婷的女子1500公尺競速滑冰決賽，隨後晚間7點是林欣蓉的女子雪橇前兩趟賽，欣蓉的出賽也是我國連七屆冬奧出征無舵雪橇，更是我國首位參加無舵雪橇的女將，8日晚間同時間，她會繼續參加後兩趟的賽事。

我高山滑雪重回冬奧

接著9日（週三）出征高山滑雪的是備受期待的小將李玟儀，年僅19歲的李玟儀過往在青年冬奧就有過好表現，為了搶下冬奧參賽資格，她克服我國沒雪的天然限制，四處征戰、瘋狂累積出賽，最終才拼下出賽權，她與男子組何秉睿闖進高山滑雪，也是我國睽違30年來，再有選手出征高山滑雪，何秉睿會等到下週（16日）才會出賽。

另外，女子競速滑冰的黃郁婷身兼多項目，13日會出戰女子競滑500公尺決賽，17日則是1000公尺決賽，連續兩屆都有滑冰多項目參賽資格。

林欣蓉。 中華奧會提供
林欣蓉。 中華奧會提供
林欣蓉。 中華奧會提供
林欣蓉。 中華奧會提供

林欣蓉。 中華奧會提供
林欣蓉。 中華奧會提供

林欣蓉。 中華奧會提供
林欣蓉。 中華奧會提供

林欣蓉。 中華奧會提供
林欣蓉。 中華奧會提供

其他觀賽焦點

除了中華好手參賽項目，各國選手的精彩表現也將是看點，諸如日本滑冰王子羽生結弦，挑戰「阿克賽爾」四周跳；單板滑雪項目的美國天才少女克洛伊金，將抵擋中國雙名將的挑戰；高山滑雪女子領域的王者、美國選手希佛琳，是否能搶下個人冬奧第三金；聲浪極高的中國搶金嬌點、女子自由滑雪項目的谷愛凌，最終會繳出什麼佳績，都是觀賽有趣的部分。

本屆冬奧這些看點與中華隊賽事，體育迷都能透過愛爾達電視台轉播收看，另外也能透過網路平台Hami Vedio、Elta TV隨時收看，有線電視轉播則有公視3台。

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冬奧 北京冬奧

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