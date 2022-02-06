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冬奧／中國短道速滑混合接力驚險晉級 奪地主首金

中央社 / 北京6日綜合外電報導
中國隊選手任子威（左二）與隊友武大靖（右二）在短道速滑項目混合團體接力決賽中，中國隊奪得冠軍。 新華社
中國隊選手任子威（左二）與隊友武大靖（右二）在短道速滑項目混合團體接力決賽中，中國隊奪得冠軍。 新華社

2022年北京冬季奧運短道競速滑冰混合團體接力項目，中國隊戲劇性晉級決賽後，順利拿下地主國於這次冬奧的首面金牌。

中國是外界看好在短道速滑混合團體接力賽奪金的熱門隊伍之一，但昨天與匈牙利、俄羅斯奧會代表隊、美國的準決賽僅拿下分組第3，一度看似無緣爭奪獎牌。

但中國隨後提出上訴，裁判看重播判定美、俄中途犯規，進而取消兩隊資格，中國便以分組第2之姿挺進決賽。

在另一場準決賽中，在8強賽以2分36秒437成績寫下冬奧紀錄的荷蘭，在準決賽一開始的表現十分搶眼，但在其中1名選手於比賽途中跌倒後，最後只以2分51秒919完賽，排名分組第4，眼睜睜看著加拿大和義大利晉級。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，舉行決賽的首都體育館內僅約300名觀眾進場觀賽，在他們的熱烈歡呼聲中，中國隊最後以2分37秒348率先衝過終點線，奪下金牌。

期間，匈牙利、加拿大選手發生碰撞，這讓匈牙利在比賽中一直處於苦苦追趕的情況，加拿大也被判犯規，最後義大利以2分37秒364拿下銀牌，匈牙利則以2分40秒900成績獲銅牌。

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