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冬奧／開幕式火炬手是維族 國際奧會：族裔非中選原因

中央社 / 北京5日綜合外電報導
最後一棒火炬手迪妮格爾·衣拉木江（左）和趙嘉文。 新華社
最後一棒火炬手迪妮格爾·衣拉木江（左）和趙嘉文。 新華社

北京冬季奧運4日舉行開幕式，最後的兩名火炬手中有一人來自新疆。國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，這並非維吾爾族越野滑雪選手迪妮格爾被選中點燃聖火的原因。

路透社報導，迪妮格爾．衣拉木江（DinigeerYilamujiang）來自新疆的阿勒泰地區（Altay）。她在北京鳥巢國家體育場，和21歲北歐兩項運動員趙嘉文一起點燃聖火。

北京冬奧受到西方國家以中國不人道對待新疆維吾爾族和其他穆斯林少數族群為由，進行外交抵制，開幕式上卻選出了維吾爾族擔任最後兩名火炬手之一。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）說，「開幕式顯然是由奧運組委會籌辦，有許多創意在裡面，我們也在一定程度上參與。」

他表示，「這名選手在這裡參加比賽，她上午有參賽。無論她來自哪裡、背景是甚麼，她都有權參賽…以及參加開幕式。」

冬奧主辦方表示，進入鳥巢的最後幾名火炬手是依據出生日期被選出，從1950年代到2000年代，每世代各有一人。

中國選出迪妮格爾作為火炬手，使這名年輕的維吾爾族選手成為聚光燈下的焦點。

法新社報導，20歲的迪妮格爾受訓多年，就是為了完成兒時參加奧運的夢想。但當她笑著出現在全球電視螢幕與鳥巢國家體育場觀眾面前時，顯然眾所關注的只有政治訊息。

在她點燃聖火後，眾多中國外交官紛紛在推特（Twitter）轉發她家人鼓掌觀看開幕式的影片，有些人還眼中含淚。

迪妮格爾是中國首名越野滑雪國際賽事獎牌得主，也是這次的奪牌熱門選手。越野滑雪並非中國傳統上擅長的比賽項目。

然而，她在今天的比賽僅排名第43，成績在4名中國選手中排第3。

美國馬里蘭州霜堡州立大學（Frostburg StateUniversity）副教授、新疆專家馬海雲表示，選出這名火炬手是想要傳達一個訊息。

他說，「中國選出一名維吾爾族運動員來點燃聖火，是要回應西方批判中國對維吾爾族實施種族滅絕或迫害，以及對少數族裔實施漢化。」

馬海雲表示，「但我不認為這對西方會有多大影響，他們反正認為中國大多是在作秀。」

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