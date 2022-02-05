冬奧／「掉隊的小鴿子」有深意？被指隱喻台灣早點「回家」
北京2022年冬奧會開幕禮昨晚（4日）在「鳥巢」舉行。其中，一隻「掉隊的小鴿子」出現在由數百名小朋友手持和平鴿模型燈籠參與表演的節目《閃亮的雪花》中，而這樣的情節設計令不少網民猜測其中深意與兩岸關係相關，並稱「迷路的那個孩子，一定會回來的」。
在冬奧會開幕禮《雪花》環節中，一隻「掉隊的小鴿子」出現在名為《閃亮的雪花》的節目中。「掉隊的小鴿子」扮演者介紹說，「我是一個掉隊的小鴿子，然後我在人群中找到了姐姐，姐姐把我牽到了隊伍裡。」而「小鴿子姐姐」的扮演者介紹情節到，「我每次都留最後，等小鴿子，然後我回到群中沒有找到她，結果往外一看才看到小鴿子，所以我就把她拉回來。」
對於節目情節的編排，分場導演田湉介紹稱，整個設計的最後，660名手持和平鴿模型燈籠的小朋友匯聚成心形，「掉隊的小鴿子」從心形裡面出來後，一名稍為大一點的孩子去把她拉回到隊伍裡面，「這是一個很溫暖的畫面，很溫馨，很幸福。」
而在冬奧會開幕禮播出後，「掉隊的小鴿子」在微博上引發不少網民的討論，有網民表示「掉隊的小鴿子」隱喻的是台灣，「所有的鴿子都看向東南方，等著掉隊的鴿子回來」；共青團中央亦在微博表示，「迷路的孩子，早點回家」。
網民評論：「孩子該回家啦」、「鳥巢一鴿都不能少」、「寓意好牛，位置也正好是東南角！大格局」、「早點回來，說的就是中國台灣」、「真的破防，回來的時候所有燈都朝向他們那邊」。
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文章授權轉載自《香港01》
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