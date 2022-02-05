快訊

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

專訪／國民黨駐美代表處籌備妥當 朱立倫訪美可能生變

冬奧／「掉隊的小鴿子」有深意？被指隱喻台灣早點「回家」

香港01 / 撰文： 孫聖然
北京2022年冬奧會開幕禮中，一隻「掉隊的小鴿子」出現在名為《閃亮的雪花》的節目中。（央視）
北京2022年冬奧會開幕禮中，一隻「掉隊的小鴿子」出現在名為《閃亮的雪花》的節目中。（央視）

北京2022年冬奧會開幕禮昨晚（4日）在「鳥巢」舉行。其中，一隻「掉隊的小鴿子」出現在由數百名小朋友手持和平鴿模型燈籠參與表演的節目《閃亮的雪花》中，而這樣的情節設計令不少網民猜測其中深意與兩岸關係相關，並稱「迷路的那個孩子，一定會回來的」。

在冬奧會開幕禮《雪花》環節中，一隻「掉隊的小鴿子」出現在名為《閃亮的雪花》的節目中。「掉隊的小鴿子」扮演者介紹說，「我是一個掉隊的小鴿子，然後我在人群中找到了姐姐，姐姐把我牽到了隊伍裡。」而「小鴿子姐姐」的扮演者介紹情節到，「我每次都留最後，等小鴿子，然後我回到群中沒有找到她，結果往外一看才看到小鴿子，所以我就把她拉回來。」

對於節目情節的編排，分場導演田湉介紹稱，整個設計的最後，660名手持和平鴿模型燈籠的小朋友匯聚成心形，「掉隊的小鴿子」從心形裡面出來後，一名稍為大一點的孩子去把她拉回到隊伍裡面，「這是一個很溫暖的畫面，很溫馨，很幸福。」

而在冬奧會開幕禮播出後，「掉隊的小鴿子」在微博上引發不少網民的討論，有網民表示「掉隊的小鴿子」隱喻的是台灣，「所有的鴿子都看向東南方，等著掉隊的鴿子回來」；共青團中央亦在微博表示，「迷路的孩子，早點回家」。

網民評論：「孩子該回家啦」、「鳥巢一鴿都不能少」、「寓意好牛，位置也正好是東南角！大格局」、「早點回來，說的就是中國台灣」、「真的破防，回來的時候所有燈都朝向他們那邊」。

延伸閱讀：

媒體眼中北京冬奧會開幕禮：與2008年北京奧運對比鮮明

北京冬奧｜開幕禮30分鐘廣場舞打頭陣　張藝謀：中國是廣場舞大國

文章授權轉載自《香港01》

冬奧 北京冬奧

相關新聞

冬奧／開幕式美國收視不如上屆 1400萬人收看

美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）初步資料顯示，國家廣播公司（NBC）轉播的北京冬季奧運開幕典禮平均吸引近...

冬奧／主媒體中心設智慧餐廳 機器人當大廚

北京冬奧實施最嚴格的疫情防控，為避免過多人員接觸，組委會在主媒體中心設立智慧餐廳，由120台機器人當大廚。做好的餐點透過...

星期透視／反覆的冬奧政策到底為哪樁？

自去年底美國宣布外交抵制北京冬奧以來，有少數國家表示支持北京冬奧，發表不接受任何將體育和奧運政治化之言論；而有較多國家表...

黃郁婷事件 凸顯政治網路霸凌

最近沸沸揚揚的黃郁婷事件，見證網路上人性的卑劣。

冬奧獎牌破零 需更多支持

北京冬奧展開序幕，繼去年東京奧運後，又一場迎來嚴峻疫情考驗國際重大賽事；然而，新冠變種病毒澆不熄挑戰世界最高冰雪舞台優秀...

冬奧／德「滑冰奶奶」 8度參賽並列史上最多

德國「滑冰奶奶」佩希施泰因昨天在競速滑冰女子3000公尺賽事中出賽，儘管49歲的她已難與其他年輕好手爭奪獎牌，不過身為今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。