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冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

聯合新聞網 / 綜合報導
荷蘭電視台記者遭到中國保安人員驅離。 擷圖自畫面
荷蘭電視台記者遭到中國保安人員驅離。 擷圖自畫面

一家荷蘭電視台NOC於昨晚在冬奧開幕式場外進行現場直播時，遭到一名保安人員直接驅離，針對此一行為，美聯社報導，國際奧會(IOC)發言人表示說，只是這名保全「過度熱心」而已！

荷蘭電視台釋出的一段推特影片，一時之間在網路爆紅，是一名荷蘭駐北京記者與電視台進行直播連線時，突然有數名中國保安人員前來阻止，並且打斷直播，讓連線荷蘭電視台是相當傻眼。推文上寫著荷蘭記者被中國保安抓住及粗暴對待。

由於荷蘭NOC是官方授權轉播單位，也就是付了轉播權利金給IOC的電視台，此舉勢必驚動國際奧會，然而IOC發言人卻對此表示，「這是一個不幸的狀況。」並會聯繫NOC直接說明。至於中國冬奧組委會發言人則是強調，「我們歡迎所有人進行報導，並保障其權益。」

顯然IOC及中國冬奧組委會方面對此一事件均是輕描淡寫，另外也有大陸當地網友表示，該地是交通管制區，該記者是無通行證而硬闖，才會遭到驅離。但事實真相如何，仍不得知。

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