冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

一家荷蘭電視台NOC於昨晚在冬奧開幕式場外進行現場直播時,遭到一名保安人員直接驅離,針對此一行為,美聯社報導,國際奧會(IOC)發言人表示說,只是這名保全「過度熱心」而已!

荷蘭電視台釋出的一段推特影片,一時之間在網路爆紅,是一名荷蘭駐北京記者與電視台進行直播連線時,突然有數名中國保安人員前來阻止,並且打斷直播,讓連線荷蘭電視台是相當傻眼。推文上寫著荷蘭記者被中國保安抓住及粗暴對待。

🚨 Sjoerd den Daas, a reporter of Dutch broadcaster NOS covering the Games in Beijing, was grabbed, manhandled and yelled at by a Chinese security guard sporting a red armband.



