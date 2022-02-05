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冬奧／中國百萬粉絲肉搜 羽生結弦到底在哪？
冬季奧運男子花式滑冰金牌二連霸得主羽生結弦，日前在社群釋出影片表示會來尋求北京冬奧衛冕，但來到中國之後卻一直未見縱影，據日媒報導，今日練習場中又不見他人蹤影，令許多粉絲十分心急。在中國坐擁高人氣的他，名字還登上微博熱搜第一，總量達2.1億，而關鍵字是「尋找羽生結弦」，註冊有多達157萬粉絲的他，在中國粉絲心中影響力不容小覷。
此次冬奧，日本代表隊最受矚目選手羽生結弦，抵達北京後就未現身露面，甚至還驚傳棄權，嚇得許多粉絲一身冷汗，所幸他之後透過社群發聲表示自己非常重視這次北京冬奧的機會，並會努力去爭取勝利。然而今日在練習賽場中又未見他的身影，令外界憂心忡忡。不過，日媒報導說他會依照自己節奏做調整，預定8日出賽。
在中國相當火熱的羽生結弦，除了出眾的顏質與實力外，還有他曾對中國所展現的友好與尊重，在2015年他就曾寫下「感謝中國」等字句，並與中國選手互動融洽，種種的親民舉動也讓他圈粉無數。如今蹤跡成謎的他，也讓不少人感到相當掛心，況且日本代表團也給不出肯定的答案，只留給外界無數揣測，讓想一賭冰上王子風采的粉絲等到心急如焚。
フィギュアスケートの羽生結弦選手のメッセージです。— 公益財団法人日本スケート連盟 Japan Skating Federation (@skatingjapan) February 3, 2022
北京オリンピックはいよいよ明日から開幕です！#TEAMJAPAN #Beijing2022 #YuzuruHANYU #羽生結弦 #FigureSkating pic.twitter.com/YTJ4Tnm92g
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