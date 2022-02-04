快訊

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

疫情續發燒？高市傳再清空一家防疫旅館 陳其邁14:30說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬奧／開幕式中華代表團進場 NHK主播稱台灣

中央社 / 東京4日專電
北京冬季奧運今（4日）晚舉行開幕式，我代表團排在第11位進場。歐新社
北京冬季奧運今（4日）晚舉行開幕式，我代表團排在第11位進場。歐新社

2022年北京冬季奧運今晚舉行開幕式，台灣代表團排在第11位進場，僅有3人參加開幕式，大會人員在介紹時唸出「中華台北」，日本放送協會（NHK）女主播介紹時說「台灣」。

北京冬奧運動員開幕式今晚9時（台灣時間8時）開幕，各國代表團等進場時，台灣代表團排在第11位，在日本之後、香港之前，除了男子划雪選手何秉睿與競速滑冰女將黃郁婷這兩名掌旗官之外，還有中華奧會秘書高馥淇出席開幕式。

戴著口罩登場的黃郁婷與何秉睿一起舉著中華奧會會旗，司儀以英文「Chinese Taipei」、中文「中華台北」介紹台灣代表團進場，但NHK直播時女主播以「台灣」介紹。

對台灣相當友好的日本人在聽到「台灣」之後，對中央社記者表示，能在北京冬季奧運開幕式聽到「台灣」一詞，感到很痛快。

去年7月23日東京奧運開幕式，台灣代表隊由網球一哥盧彥勳與舉重女神郭婞淳掌旗，總共11人代表隊進場。直播畫面顯示字幕上是寫「Chinese Taipei」，但NHK直播在介紹時，女主播大聲說：「台灣」，讓許多國人和友台日本人感到很興奮。

冬奧 北京冬奧 NHK 黃郁婷

延伸閱讀

林楚茵祝黃郁婷有好成績 「但要知道代表的國家是台灣」

4台將征戰北京冬奧 黃郁婷、林欣蓉7日打頭陣

看不下去！國手黃郁婷「穿中國隊隊服練習」　女星7問號開罵

黃郁婷爭議 侯友宜：國人捍衛中華民國、愛國心永不變

相關新聞

冬奧／我選手後天出賽 黃郁婷打頭陣

北京冬奧昨天開幕後，我國選手七日起才會陸續出賽，其中，昨天開幕式擔任我國掌旗官的競速滑冰女將黃郁婷，以及雪橇女將林欣蓉都...

冬奧／西方外交抵制聲中 北京冬奧正式開幕

暌違十四年奧運會聖火昨晚再度點燃北京國家體育場「鳥巢」，北京成為世界上第一個曾先後舉辦過夏季與冬季奧林匹克運動會的城市。...

冬奧／中華代表團進場 中媒稱中國台北NHK稱台灣

2022年北京冬季奧運4日晚間舉行開幕式，台灣代表團進場時，現場大會廣播介紹為「中華台北」，不過中國官媒中央電視台轉播時...

冬奧／北京開幕 歐洲議員：中國迫害人權難體育洗白

2022年北京冬季奧運今天開幕，人權團體憂中國藉此進行「體育洗白」，歐洲議會多位議員發聲批評中國，認為中國人權紀錄糟，多...

冬奧／開幕式中華代表團進場 NHK主播稱台灣

2022年北京冬季奧運今晚舉行開幕式，台灣代表團排在第11位進場，僅有3人參加開幕式，大會人員在介紹時唸出「中華台北」，...

冬奧／數位美學的飛躍 開幕式融合科技與藝術

北京冬奧於4日晚間20時舉行開幕式，而科技與藝術的交融成為開幕式一大亮點。開幕式上，觀眾會看到人工智能、AR、裸眼3D等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。