冬奧／開幕式中華代表團進場 NHK主播稱台灣

2022年北京冬季奧運今晚舉行開幕式，台灣代表團排在第11位進場，僅有3人參加開幕式，大會人員在介紹時唸出「中華台北」，日本放送協會（NHK）女主播介紹時說「台灣」。

北京冬奧運動員開幕式今晚9時（台灣時間8時）開幕，各國代表團等進場時，台灣代表團排在第11位，在日本之後、香港之前，除了男子划雪選手何秉睿與競速滑冰女將黃郁婷這兩名掌旗官之外，還有中華奧會秘書高馥淇出席開幕式。

戴著口罩登場的黃郁婷與何秉睿一起舉著中華奧會會旗，司儀以英文「Chinese Taipei」、中文「中華台北」介紹台灣代表團進場，但NHK直播時女主播以「台灣」介紹。

對台灣相當友好的日本人在聽到「台灣」之後，對中央社記者表示，能在北京冬季奧運開幕式聽到「台灣」一詞，感到很痛快。

去年7月23日東京奧運開幕式，台灣代表隊由網球一哥盧彥勳與舉重女神郭婞淳掌旗，總共11人代表隊進場。直播畫面顯示字幕上是寫「Chinese Taipei」，但NHK直播在介紹時，女主播大聲說：「台灣」，讓許多國人和友台日本人感到很興奮。