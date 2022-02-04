北京冬奧會開幕 你需要知道的四件事

參加冬奧會的有誰？

來自90多個國家的約2900名運動員將在北京參賽爭奪獎牌。其中，代表德國參賽，今年49歲的速度滑冰選手佩希施泰因（Claudia Pechstein）是北京奧運會上年齡最大的運動員，這是她八次參加奧運會。

本屆北京冬奧總共會頒發109個項目的獎牌，比2018年的平昌冬奧多出7個項目，包含了跳台滑雪、短道速滑和單板滑雪的新混合比賽。此外，女子單人雪橇也是賽事中的一個新項目。

與夏季奧運不同，冬奧只有幾個知名的運動明星，其中包括美國高山滑雪選手米凱拉席弗琳（Mikaela Shiffrin）和花樣滑冰的衛冕奧運冠軍、日本的羽生結弦（Hanyu Yuzuru）等。

中國方面，在美國出生、於2019年宣布為中國出賽的中美混血滑雪健將谷愛凌、花樣滑冰的隋文靜和韓聰以及短道速滑運動員武大靖皆備受矚目。台灣的中華隊則派出四名選手參賽，其中何秉睿、李玟儀與林欣蓉都是首次參加奧運，而從滑輪轉戰滑冰的老將黃郁婷則是獨拿三項參賽資格。

香港方面則關注參加短道速滑項目的運動員朱定文，另外加上高山滑雪選手金和曉以及翁厚全，共三人將出戰北京冬奧，是香港代表隊史上最多的一次。

比賽地點在哪？

北京冬奧比賽將分布在三個地方舉行，分別是北京、延慶和張家口。部分在2018年夏季奧運曾使用的設施將會再次被使用。唯一的新設施將會舉辦速度滑冰比賽。

據中國媒體報導，名為「首鋼滑雪大跳台」被譽為本次賽事最獨特的場館。它原本坐落在北京荒涼的西郊，過去是個工業區。如今，首鋼滑雪大跳台是世界上第一個永久性的大跳台賽場，將在北京冬奧會期間承辦自由式滑雪大跳台和單板滑雪大跳台賽事。

另外，參加滑雪和雪橇項目的運動員必須從奧運村向東北方向通勤約75公裡到延慶。北京、延慶和張家口之間有一條新的高速火車線路相連。

另外，這三個地方都不會有足夠的雪，因此這可能將是冬奧會首次采用100%的人制雪。

北京疫情如何？

奧運主辦單位正盡一切努力達成他們「順利舉辦冬奧會」的承諾，因此嚴格的清零措施就必須仰賴大規模檢測和人與人之間的接觸限制，包括封鎖個別地區或整個大城市。

所有抵達北京的人都必須在出發前和到達時接受檢測，並且只允許在閉環「泡泡」內活動。他們每天將強制接受PCR檢測，檢測結果必須上傳到官方應用程序 「My2022」，以及體溫和其他當前健康信息。

該應用程序因隱私問題而受到批評。還有人對測試表示擔憂，因為信息有可能被操縱。根據規定，呈陽性的人必須去隔離酒店10天，而解除隔離的條件則是至少相隔24小時的兩次核酸檢測皆呈陰性。

北京冬奧組委新聞發言人趙衛東周二（1日）向媒體表示，「參與者的安全和健康是我們的首要任務」。然而因為變種病毒奧密克戎（Omicron）仍無法完全阻擋在國境外，根據規定，僅有少數選定的中國人可以入場館觀看比賽，不會有任何外國觀眾。上個月，官方停止了對中國民眾銷售賽事門票。

北京冬奧的政治性如何？

北京2008舉辦年舉辦夏季運動會時，外界希望中國會因為奧運而帶來政治變革，更加開放，但這並未發生。中國的政治制度反而似乎比以往任何時候都更加嚴厲。

外界批評中國對維吾爾族和西藏的的壓迫、對香港的民主派進行鎮壓，在全國各地加強監控等行為，最近人們也對指控中國高官性侵的網球運動員彭帥的安全狀況感到擔憂。

由於這些人權問題，包括美國、英國和日本在內的一些國家已經宣布對這些運動會進行外交抵制。儘管德國並未宣布外交抵制，但總理肖爾茨、外交部長和總統都已宣布不會在冬奧會期間前往北京。

另一方面，俄羅斯總統普京則將訪問中國出席冬奧開幕，即使他的國家因為在2019年世界反興奮劑機構通過了對「俄羅斯禁賽四年」的提案，使俄國無法正式派隊參賽。這也意味著俄羅斯未來四年內不得參加包括奧運會等賽事。

（綜合報導）

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