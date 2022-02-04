4台將征戰北京冬奧 黃郁婷、林欣蓉7日打頭陣

北京冬季奧運今晚開幕，台灣共4名選手在滑冰、滑雪及雪橇3個項目取得門票，連2屆參賽的競速滑冰女將黃郁婷將在2月7日亮相，雪橇女將林欣蓉也將在同日迎接冬奧初體驗。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2022年北京冬季奧運採取閉環管理，在北京、張家口和延慶等3大賽區的賽事，都將在封閉狀態中舉行。

台灣代表團共15人，這次由中華奧會執行委員陳士魁擔任總領隊，原先代表團以防疫及航班因素為由不參加開閉幕式，因國際奧會要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章履行參與奧運會的相關責任，包含參加相關典禮，代表團在兼顧防疫與團員健康的最大化原則下，決定依國際奧會建議，派人參加開閉幕式。

參與冬奧事務人士說，台灣入場序預計排第11，在日本之後、香港前面。

這次共有4名台灣選手在滑冰、滑雪及雪橇3個項目取得冬季奧運參賽權，分別是競速滑冰女將黃郁婷、雪橇女將林欣蓉，以及滑雪選手李玟儀及何秉睿。

值得一提的是，4名參賽的台灣選手中，女子選手就占3人，打破1984年、1988年僅2名女性紀錄；滑雪項目更有所突破，不但是睽違30年再有台灣選手拿到滑雪參賽資格，更是台灣史上首次有男、女選手同時取得滑雪參賽門票。

曾經征戰2018年平昌冬奧的競速滑冰女將黃郁婷，將在500、1000與1500公尺女子競速滑冰項目與各國好手一較高下，並在7日1500公尺項目率先出賽。

其他3名台灣選手都是首度踏上冬奧殿堂，其中雪橇選手林欣蓉預計將在7日晚間女子單人雪橇賽事亮相。

李玟儀及何秉睿將在2月9日、16日的滑雪女子、男子曲道賽上陣，展開冬季奧運首秀。