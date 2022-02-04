曾讚北京冬奧選手村床鋪 美運動員分享打太極影片：要學點功夫

美國雪橇運動員布里徹（Summer Britcher）1日在社交媒體TikTok上分享自己和同伴在北京冬奧村內學習打太極的影片。

影片顯示，3名美國女運動員在大螢幕前跟著智能AI學習打太極。她們進行下腰、抬腿，練習多個招式。布里徹配上字幕「學習功夫」，並調侃稱「也許我應該繼續玩雪橇。」

有網友注意到室內地板，紛紛稱這太漂亮了。另有網友表示感謝運動員分享這些有趣經歷。

美國娛樂新聞網站eonline於1月28日報導稱，現年27歲的她在抵達北京於TikTok上載影片，展示選手村的床鋪有多舒服。她還分享了床用遙控器的樣子，介紹床墊可以升高和降低到多個位置，以獲得最大的舒適度。

報導稱，在被問及北京冬奧村的床是不是像東京奧運會那樣是用硬紙板做的時，布里徹專門拍攝影片回答網友提問：「我有一些令人難以置信的東西要分享，因為我們這裏不僅沒有硬紙板床，而且北京奧組委好像在說，『我們怎麼可能只比東京強一點呢？』」

布里徹躺在床上說，我現在處於0G模式（Zero-G mode，自然睡姿），太令人難以置信了。

布里徹拍攝影片回答網友提問，稱北京冬奧選手村的床很好，不少運動員都留言稱羨。（布里徹TikTok賬戶）

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文章授權轉載自《香港01》