捲入林秉樞要鄭姓友人造假風波 尊彩藝術：不認識鄭男

林秉樞家暴案本週由新北地檢署偵結，起訴林秉樞行使變造文書、傷害、私行拘禁等八罪嫌，經移審，新北院再裁定收押禁見。協助林秉樞將匯款給助理的交易憑單照片修改金額、收款人成為尊彩藝術中心的鄭男，因認罪獲緩起訴1年處分並立悔過書，需另支付國庫2萬元。

檢警調查，鄭男在去年11月26日受林秉樞指示，將他原匯款新台幣15萬元給女助理、附言為一般事宜公款支出的匯款單，更改金額為174萬4150元，收款戶也更改為尊彩藝術，「足生損害於銀行管領資料正確性與尊彩公司」。

與林秉樞僅曾吃過一次飯，林偶爾會去參與他活動，但不認識鄭男，對於收款人更改成「尊彩公司」感到匪夷所思，不解為何被無端捲入。

尊彩中心負責人夫妻兩人聲明從沒見過林秉樞，外傳購買藝術品一事也是子虛烏有。

據了解，鄭男與林秉樞為朋友關係，鄭從事影像工作，為位於台北市的一間影像工作室負責人，與尊彩藝術中心無關。