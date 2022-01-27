林秉樞涉施暴高嘉瑜案裁定續押 律師將提抗告

新北地檢起訴林秉樞涉施暴高嘉瑜案，新北地院今天召開移審羈押庭後，以避免勾串證人、反覆實施犯行等理由，裁定林秉樞接續羈押禁見3個月；林秉樞的辯護律師表示將提起抗告。

林秉樞涉施暴民主進步黨籍立委高嘉瑜案，新北地檢署25日依傷害、妨害自由等罪嫌，起訴在押的林秉樞。

今天移審新北地方法院，經分案由審判長謝梨敏、陪席法官黃秀敏、受命（承審）法官謝茵絜組成合議庭，並於下午4時召開羈押庭，對林秉樞訊問，決定是否續行羈押。

合議庭評議後認為本案涉及妨害秘密等罪嫌，依法院組織法中的「有妨害善良風俗之虞」，決定不予公開審理，晚間裁定林秉樞繼續羈押並禁止接見通信3個月。

法官裁定理由指出，被告林秉樞涉犯傷害等罪，經訊問後，僅坦承部分犯行，惟有卷附人證、書證可查，足認被告犯罪嫌疑重大。

法官指出，本案證人等前與被告多為男女朋友關係，衡酌被告與證人等曾有親密關係，且掌握相關證人等隱私資訊，極易控制證人等，有事實足認為有勾串共犯或證人之虞。

此外，被告所涉恐嚇、強制等犯行，已足見有反覆實施同一犯罪之虞；另參酌被告的身心狀況及證人所述情形，顯見被告欠缺控制自身情緒能力，有事實足認有反覆實施強制、恐嚇等罪嫌之虞。

法官指出，被告現時身心狀況不穩定，情緒控制能力薄弱，為避免被告勾串證人、反覆實施犯行，並考量被告造成告訴人身心受創的程度非輕，犯案情節非屬輕微，認有羈押並禁止接見通信之必要。

對於裁定結果，林秉樞的辯護律師之一陳頂新在庭後接受媒體聯訪表示，「非常、非常、非常得失望」，本案經取證、證人供述，均已具結作成筆錄，且林秉樞犯後非常懊悔，也展現誠意認罪。

陳頂新說，另就檢察官起訴的客觀犯罪行為，在林秉樞印象所及，該承認的均已承認，剩下的是法律評價上的問題，至於是否延長羈押林秉樞，應該回歸刑事訴訟法中，到底有無羈押「原因」與「必要」。

陳頂新認為，在沒有事實足認林有逃亡疑慮，或有湮滅、變造、勾串證人之虞時，加上檢察官該搜索、扣押的物品，均已全數搜索扣押，林秉樞也配合地登入雲端，主動表示可刪除雲端內相關私密影片及照片，代表林秉樞已盡到最大努力。

陳頂新最後強調，目前已由另外2名同樣受林秉樞委任的律師撰寫抗告狀中，今天就會提起抗告；林秉樞在案件過程中不斷表示對被害人的誠摯歉意，若有任何可以讓被害人比較放心的方式，包含簽保密、懲罰性違約金等，都願意盡全力來配合。