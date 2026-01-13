芬蘭、瑞典提議新制裁 禁俄能源船停歐盟港口

芬蘭與瑞典聯合向歐洲聯盟（EU）提出新一輪對俄羅斯制裁提議，鎖定能源出口與化肥貿易。兩國外長12日於瑞典薩倫（Sälen）安全會議發表聯合聲明，提出3項措施削弱俄國戰爭經濟，核心為禁止運載俄石油、天然氣與煤炭的船隻停靠歐盟港口。

芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）與瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）在年度安全會議上聯合宣布3項提議。

據芬蘭國家廣播公司Yle報導，港口禁令為兩國提議重點。瑞典外長表示，俄羅斯若失去能源收入，將難以維持戰爭，「因此我們提議，禁止運載俄石油、天然氣或煤炭的船隻停靠歐盟港口」。她說，相關措施將立即提高俄能源出口成本。

化肥為俄羅斯第3大收入來源，另兩者為能源與金屬礦物。斯典尼嘉德指出，歐盟若停止採購俄羅斯化肥，將使俄國經濟損失約14億歐元（約新台幣510億元）；歐盟可透過增加國內生產或向加拿大等國採購，降低對俄化肥依賴。

Yle報導，芬蘭外長表示，兩國也提議對所有俄羅斯進口產品與服務加徵關稅，並限制歐洲奢侈品出口至俄國。瑞典外長就此指出，奢侈品禁令對經濟影響有限，但具重要道德象徵意義，「不可能一邊對另一個歐洲國家發動戰爭，一邊消費歐洲奢侈品」。

據芬蘭外交部公布的演講內容，瓦爾托寧在主題演講中指出，俄羅斯的戰略目標從未改變，歐洲夥伴必須記住俄方並不可信任。她提及1990年代的布達佩斯安全保障備忘錄，俄羅斯當時承諾保障烏克蘭安全，換取烏克蘭放棄核武，最終卻撕毀承諾。

她強調，烏克蘭戰爭即將進入第5年，歐盟必須透過強大嚇阻與防衛能力遏制俄羅斯威脅，即使未來簽署和平協議，仍須持續維持防禦，不能鬆懈。

薩倫安全會議11日起在瑞典舉行3天，今年主題為「行動與落實」；會議自1946年舉辦至今已80屆，是目前觀察北歐戰略動向的關鍵指標。