俄飛彈密集轟炸烏克蘭兩大城 哈爾科夫4死6傷

中央社／ 基輔13日綜合外電報導

烏克蘭官員和媒體表示，俄羅斯軍隊今天清晨對烏克蘭兩大城市發動今年以來最猛烈的一波飛彈攻擊，造成東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）4人死亡。

路透社報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，首都遭遇一場時間短暫但火力猛烈的飛彈攻擊。

路透社目擊者在城內聽到了爆炸聲，但目前尚未有關於人員傷亡或財產損失的即時消息。

監測烏克蘭局勢的Telegram頻道指出，俄軍昨夜約1小時內發射20枚左右彈道飛彈，並稱這是今年以來對烏克蘭最密集的一波攻擊。

路透社無法獨立核實Telegram的報導內容。烏克蘭武裝部隊並未立即針對襲擊的完整規模置評，俄羅斯方面也未對這些襲擊做出任何回應。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，市郊遭到攻擊，造成4人死亡。哈爾科夫位於邊境約30公里、且經常成為俄軍攻擊目標。席尼胡波夫表示，共有6人受傷。

自2022年2月發動入侵以來，俄羅斯多次以飛彈與無人機攻擊烏克蘭各城市，鎖定能源基礎設施，導致數百萬人在嚴冬中失去電力和暖氣。在此同時，基輔的防空系在攔截這些攻勢時已顯得吃力。

