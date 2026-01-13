快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

戰火不停 聯合國：烏克蘭2025年至少2514平民喪命

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，聯合國人權事務高級專員公署公布最新數據顯示，烏國在2025年平民死亡數至少有2514人，僅次於戰爭爆發時的2022年。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天公布報告指出：「烏克蘭2025年平民傷亡總數，達到至少2514人喪命、1萬2142人受傷，相較於2024年增加31%。」

聯合國人權事務高級專員公署駐烏克蘭的觀察團負責人貝爾（Danielle Bell）在新聞稿中表示：「我們監測顯示，這些數據攀升不僅是前線戰鬥加劇，還因為長程武器的廣泛使用，使烏國各地平民面臨更高風險。」

法新社報導，俄羅斯軍隊2022年2月全面入侵烏克蘭以來，尚未有烏國平民死亡總數的可靠數據。

聯合國的報告提到，已經確認從戰爭爆發以來有大約1萬5000位平民殞命，但平民傷亡的實際狀況可能更嚴重，因為許多案件難以查證，而且無法進入被俄軍占領的區域。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

國際法院審理洛興雅案 甘比亞控訴緬甸種族滅絕

加國總理將訪中 民團和專家示警經濟威脅人權打壓

美退聯合國氣候公約 專家：氣候變遷工作難取得進展

川普政府將退出66個國際組織 完整名單一次看

相關新聞

紐時：拉攏川普更重要 普亭對馬杜洛案沉默

川普總統對委內瑞拉總統馬杜洛動手，已經過了一周，俄羅斯總統普亭至今什麼話也沒說。

俄新一波空襲 基輔人民斷水斷電挨嚴冬

在俄羅斯最新一波空襲下，烏克蘭首都基輔（Kyiv）斷水、斷電，又沒暖氣，居民窩在寒冷公寓中瑟瑟發抖，工程人員正努力搶修相...

俄軍證實「極音速飛彈」大規模打擊烏克蘭 報復無人機襲普亭官邸

俄羅斯軍方今天表示，俄軍向烏克蘭境內目標發射極音速飛彈「榛樹」（Oreshnik）。俄軍聲稱這是對烏克蘭能源設施及無人機...

再出動「榛樹」？俄拒維和計畫後轟基輔 傳烏西遭極音速飛彈攻擊

在莫斯科當局拒絕最新的戰後維和計畫後，警方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，導致公寓大樓起火，並造成至少4...

俄「榛果樹」飛彈重出江湖？烏軍示警後不久 西部利沃夫一帶即傳爆炸

烏克蘭空軍表示，8日午夜前不久偵測到來自俄羅斯一處戰略核子試驗基地、可能發射中程彈道飛彈的威脅，西部城市利沃夫（Lviv...

民意生變 波蘭反對接收烏克蘭難民比例創新高

根據波蘭民意調查中心公布的調查數據，波蘭社會對接收烏克蘭難民的支持度出現顯著下滑，反對比例升至2022年俄烏戰爭爆發以來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。