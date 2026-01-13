戰火不停 聯合國：烏克蘭2025年至少2514平民喪命
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，聯合國人權事務高級專員公署公布最新數據顯示，烏國在2025年平民死亡數至少有2514人，僅次於戰爭爆發時的2022年。
聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天公布報告指出：「烏克蘭2025年平民傷亡總數，達到至少2514人喪命、1萬2142人受傷，相較於2024年增加31%。」
聯合國人權事務高級專員公署駐烏克蘭的觀察團負責人貝爾（Danielle Bell）在新聞稿中表示：「我們監測顯示，這些數據攀升不僅是前線戰鬥加劇，還因為長程武器的廣泛使用，使烏國各地平民面臨更高風險。」
法新社報導，俄羅斯軍隊2022年2月全面入侵烏克蘭以來，尚未有烏國平民死亡總數的可靠數據。
聯合國的報告提到，已經確認從戰爭爆發以來有大約1萬5000位平民殞命，但平民傷亡的實際狀況可能更嚴重，因為許多案件難以查證，而且無法進入被俄軍占領的區域。
