歐盟：與普丁談判烏克蘭議題時機尚未成熟

中央社／ 布魯塞爾12日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）2大權力斡旋人法國和義大利領導人近日表示，歐洲恢復與俄羅斯高層接觸的時機已到；但歐盟今天說，與俄國總統普丁就俄烏戰爭進行討論的客觀條件尚未成熟。

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）12月表示，歐洲應在「幾週內」找到與克里姆林宮接觸的「框架」。義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）9日也說，歐盟與俄羅斯恢復高層級對話的「時機已到」，歐洲可創設1特使就烏克蘭議題進行協商。

歐盟發言人賓荷（Paula Pinho）今天表示：「未來某個時間點一定會有對話，包括與普丁（VladimirPutin）總統；而在此之前，有許多工作正在進行。」

她進一步表示：「遺憾的是，我們目前並未見到普丁總統任何的接觸跡象。我們還沒到那個階段，但到了某個時候，我們確實會希望能有這樣的對話，來終於促成烏克蘭的和平。」

