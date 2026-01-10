烏克蘭戰時防金融犯罪 歐盟助監管加密貨幣金流

歐盟派駐基輔顧問團協助烏克蘭打擊金融犯罪，虛擬貨幣成重點監管對象。俄烏戰爭後，烏克蘭加密貨幣交易快速成長，年交易額達2063億美元（約新台幣6.5兆元），然而法規未完備，助長不法金流，每月稅收估計短少2400萬美元（約新台幣7.5億元）。

據芬蘭廣播公司（Yle）報導，歐盟駐烏克蘭顧問團副團長拉胡寧（Mia Rahunen）表示，金融犯罪往往與網路犯罪、人口販運等組織犯罪相互交織，對國家安全構成長期威脅。顧問團已向烏克蘭網路警察提供區塊鏈動向追蹤軟體，並導入相關訓練，以提升偵辦不法交易能力，目前共有400多名來自歐盟各國的專家參與。

英國皇家聯合軍事研究所（Royal United ServicesInstitute，RUSI）研究員伊赫納堅科（OksanaIhnatenko）在報導中說，烏克蘭現行法規對虛擬貨幣立場仍不明確，既未明文禁止，也未正式納入金融體系；加密貨幣可作為資金轉帳工具，但尚無法取代官方貨幣格里夫納作為日常支付工具。

伊赫納堅科表示，灰色地帶使非法金流、逃稅與洗錢活動更易滋生，執法單位也很難區分合法商業行為與犯罪活動。部分企業為規避監理，刻意使用虛擬貨幣匯兌往來，不願讓銀行或政府掌握資金流向，藉此避開繁複行政程序，甚至隱匿財務狀況。

根據區塊鏈分析業者Chainalysis統計資料，2024年7月至2025年6月烏克蘭境內加密貨幣交易額約2063億美元，在東歐地區排名第2，僅次於俄羅斯。

烏克蘭央行於2022年戰爭爆發後實施資本管制，原則上禁止資金匯往國外，部分民眾因此改以虛擬貨幣向海外親友匯款，再於歐盟國家提領使用。基於風險考量，烏克蘭央行未將加密貨幣列為外匯儲備選項。

顧問團任務不只協助打擊金融犯罪，也輔導烏國推動法治改革，為申請加入歐盟做準備。