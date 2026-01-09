烏克蘭：俄射36枚飛彈242架無人機 基輔20民宅毀損釀4死

快訊

中央社／ 基輔9日綜合外電報導

烏克蘭空軍今天表示，俄軍夜間發射36枚飛彈及242架無人機，對烏克蘭發動大規模攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄方攻擊導致基輔及其郊區20棟民宅毀損，造成4人喪生。

法新社報導，烏克蘭空軍指出，俄軍發射36枚飛彈及242架各式無人機，烏克蘭防空系統擊落18枚飛彈及226架無人機。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍攻擊造成基輔20棟民宅毀損，導致4人喪生，卡達大使館1棟建築也受損。

烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體寫道：「如此攻擊發生在鄰近歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）邊境的地區，對歐洲大陸安全構成嚴重威脅，也是對跨大西洋共同體的考驗。」

西比哈還寫道：「我們要求對俄羅斯的魯莽行動做出強烈反制。」

