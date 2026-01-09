俄軍證實「極音速飛彈」大規模打擊烏克蘭 報復無人機襲普亭官邸

快訊

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導
俄羅斯國防部在聲明中表示，這次打擊是為了報復烏克蘭去年12月底企圖以無人機攻擊總統普亭（Vladimir Putin）其中一處官邸。 法新社
俄羅斯軍方今天表示，俄軍烏克蘭境內目標發射極音速飛彈「榛樹」（Oreshnik）。俄軍聲稱這是對烏克蘭能源設施及無人機製造基地發動的大規模夜間打擊行動之一。

路透社報導，俄羅斯國防部在聲明中表示，這次打擊是為了報復烏克蘭去年12月底企圖以無人機攻擊總統普亭（Vladimir Putin）其中一處官邸。

基輔則駁斥俄方指控，稱其試圖攻擊位於俄國諾夫哥羅州（Novgorod）官邸的說法是「謊言」。

烏克蘭西部利維夫州（Lviv）州長稍早指出，俄軍擊中一處基礎設施目標。社群媒體上未經證實的消息指出，遇襲目標是一處大型地下儲氣設施，但路透社目前無法核實此說法。

烏克蘭媒體引述烏國空軍說法報導，俄軍這次打擊使用的是一枚飛行時速接近1萬3000公里的彈道飛彈

莫斯科2024年11月首次對烏克蘭境內一家軍工廠發射「榛樹」飛彈。烏方消息人士當時表示，該枚飛彈搭載的是模擬彈頭而非炸藥，因此造成的損害有限。

據報「榛樹」飛行速度超過10倍音速，普亭曾表示，這種中程飛彈幾乎不可能被攔截，且即使搭載傳統彈頭，其破壞力也足以與核武相提並論。然而，部分西方官員對「榛樹」的實戰能力表達懷疑。

