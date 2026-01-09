快訊

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

再出動「榛樹」？俄拒維和計畫後轟基輔 傳烏西遭極音速飛彈攻擊

中央社／ 基輔9日綜合外電報導
俄羅斯曾在2024年底使用一枚搭載傳統彈頭的「榛樹」飛彈，攻擊烏克蘭中部的第聶伯羅市（Dnipro）。 美聯社資料照
俄羅斯曾在2024年底使用一枚搭載傳統彈頭的「榛樹」飛彈，攻擊烏克蘭中部的第聶伯羅市（Dnipro）。 美聯社資料照

在莫斯科當局拒絕最新的戰後維和計畫後，警方今天表示，俄羅斯烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，導致公寓大樓起火，並造成至少4人喪生。

法新社報導，儘管外交官員們正努力為這場二戰以來歐洲最致命的衝突尋求突破，俄羅斯仍持續推進攻勢，每日對烏克蘭進行轟炸。

警方表示，在基輔，無人機對全市的攻擊造成4人喪命，另有至少24人受傷，傷者中包括緊急救援人員。

而在俄烏邊境另一側的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod），州長葛拉特卡夫（VyacheslavGladkov）表示，在烏克蘭針對當地公共設施發動攻擊後，有超過50萬人斷電或沒有暖氣。

他補充說，另有近20萬人供水中斷。

烏克蘭軍方在確認俄羅斯轟炸機升空後，於今天稍早對全國發布飛彈警報。

在西部城市利維夫（Lviv），烏克蘭空軍表示，一枚以極音速飛行的彈道飛彈在午夜前不久，擊中了當地的「基礎設施」。

空軍指出，這枚飛彈的時速約為1萬3000公里。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）表示，在這場鄰近波蘭邊境的襲擊中，是否使用了可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈，將由烏克蘭軍方來判定。

地區軍事管理部門事後表示，輻射水平在正常範圍內。

俄羅斯曾在2024年底使用一枚搭載傳統彈頭的「榛樹」飛彈，攻擊烏克蘭中部的第聶伯羅市（Dnipro）。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 彈道飛彈 基輔 軍事

延伸閱讀

美打擊「影子艦隊」 扣押懸掛俄羅斯國旗船隻

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

影／美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

川澤會前遭俄空襲 烏克蘭基輔數十萬人寒冬斷電停暖

相關新聞

俄「榛果樹」飛彈重出江湖？烏軍示警後不久 西部利沃夫一帶即傳爆炸

烏克蘭空軍表示，8日午夜前不久偵測到來自俄羅斯一處戰略核子試驗基地、可能發射中程彈道飛彈的威脅，西部城市利沃夫（Lviv...

再出動「榛樹」？俄拒維和計畫後轟基輔 傳烏西遭極音速飛彈攻擊

在莫斯科當局拒絕最新的戰後維和計畫後，警方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，導致公寓大樓起火，並造成至少4...

民意生變 波蘭反對接收烏克蘭難民比例創新高

根據波蘭民意調查中心公布的調查數據，波蘭社會對接收烏克蘭難民的支持度出現顯著下滑，反對比例升至2022年俄烏戰爭爆發以來...

歐美烏就烏克蘭戰後安全保障達成一致

（德國之聲中文網）歐洲領導人和美國特使周二（1月6日）宣布，他們就烏克蘭的戰後安全保障事宜達成了一致。 據悉，這份安全保障協定包括，歐洲組建多國部隊，在俄烏戰爭停火後，將其部署在烏克蘭領土上。這支部

俄批基輔與歐盟友為「戰爭軸心」 稱駐烏外國部隊將成目標

俄羅斯今天批評烏克蘭及其歐洲盟友是「戰爭軸心」（axis of war），並警告他們達成派駐維和部隊的協議，與俄方所能接...

俄軍空襲烏克蘭能源設施 百萬民眾寒冬沒水電無暖氣

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭發動大規模空襲，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）超過100萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。