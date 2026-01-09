俄「榛果樹」飛彈重出江湖？烏軍示警後不久 西部利沃夫一帶即傳爆炸

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張取自俄羅斯國防部新聞處2025年12月29日提供影片的截圖中，可見俄羅斯「榛果樹」（Oreshnik）飛彈系統正在白俄羅斯境內一處未公開地點進行訓練。美聯社
在這張取自俄羅斯國防部新聞處2025年12月29日提供影片的截圖中，可見俄羅斯「榛果樹」（Oreshnik）飛彈系統正在白俄羅斯境內一處未公開地點進行訓練。美聯社

烏克蘭空軍表示，8日午夜前不久偵測到來自俄羅斯一處戰略核子試驗基地、可能發射中程彈道飛彈的威脅，西部城市利沃夫（Lviv）附近隨後傳出爆炸聲。不過，烏方並未說明，該爆炸是否確實由該基地發射、具備核子能力的飛彈所造成。

紐約時報報導，根據烏克蘭空軍9日清晨發布的聲明，這項發射威脅是在靠近裏海的卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）試驗場偵測到，時間約為前一日晚間11時30分左右，利沃夫地區不久後便傳出爆炸聲。

利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）在在Telegram發文指出，爆炸造成基礎設施受損，但未具體說明受損設施的性質。

俄羅斯曾於2024年11月動用一款名為「榛果樹」（Oreshnik）的新型中程飛彈，攻擊烏克蘭中部城市聶伯（Dnipro）的一座航太工廠。該飛彈同樣自卡普斯京亞爾試驗場發射，由於當時搭載假彈頭，僅造成有限損害，被外界解讀為象徵性示警。俄羅斯總統普亭事後曾點名這款飛彈，稱其用途是報復美國與英國允許烏克蘭使用西方武器，深入打擊俄羅斯本土。

五角大廈表示，「榛果樹」飛彈是以 RS-26「魯別日」（Rubezh）洲際彈道飛彈為基礎，重新設計為射程較短的版本。該飛彈可搭載多枚彈頭，這些彈頭在飛行途中分離，並俯衝落向目標；烏克蘭目前沒有任何防空系統具備將其擊落的能力。

紐時指出，這一次警告後發生的爆炸地點距離波蘭邊境要近得多，而波蘭是北約與歐盟成員國，顯示此舉可能意在釋放更迫近的威脅訊號。若利沃夫附近的攻擊確實源自具備核子能力的飛彈，這將是俄烏戰爭期間，第二次有飛彈自遠離烏克蘭邊境的俄羅斯戰略核武部隊試驗基地發射。即便搭載的是常規或假彈頭，其象徵意涵仍對烏克蘭及西方盟友構成不祥警訊，也代表普亭進一步升高衝突。

此外，這次飛彈威脅與深夜爆炸發生之際，正值局勢高度緊張。烏克蘭在和平談判中拒絕俄羅斯交出領土的要求；同一時間，川普政府則推翻了俄羅斯盟友、委內瑞拉總統馬杜洛。

