民意生變 波蘭反對接收烏克蘭難民比例創新高
根據波蘭民意調查中心公布的調查數據，波蘭社會對接收烏克蘭難民的支持度出現顯著下滑，反對比例升至2022年俄烏戰爭爆發以來的最高點。研究指出，生活成本壓力、社會福利分配不均的相對剝奪感，以及對鄰國長期依賴的「援助疲勞」，是導致民意轉向的主因。
該調查表示，目前約有一成九的波蘭人明確反對接收烏克蘭難民，雖然支持者仍佔多數，但反對比例已較戰爭初期翻倍，創下歷史新高。
另外，針對政府是否應繼續向烏克蘭人提供與波蘭公民同等的社會福利（如兒童津貼、醫療優待等），反對聲浪更為劇烈，比例已突破四成。
波蘭科學院（PAN）社會學家分析，這種現象反映了典型的「援助疲勞」（compassion fatigue）。戰爭爆發初期，波蘭人展現了史無前例的團結，開放家門，接納數百萬難民；隨著衝突拖延近四年，國內通貨膨脹與住房短缺問題日益嚴重，民眾開始質疑資源分配的公平性，特別是針對難民領取長期補助的福利政策。
例如超過四成的受訪者認為，烏克蘭難民即使沒有納稅也可以和波蘭納稅人領取相同兒童津貼，理應被取消或縮減該福利。
在勞動力市場的競爭以及對公共服務（如教育與醫療資源）的排擠效應，也加深了基層民眾的不安。
根據波蘭法律與民生新聞網（Prawo.pl）表示，有超過150萬難民納入波蘭全民健保系統（NFZ），原本就因醫護短缺而緊繃的公立醫療系統已接近飽和。基層民眾對於「看病變難、等待變長」的直觀感受，正轉化為對政府資源分配不均的憤怒。
波蘭內政部對此表示，政府正研擬調整難民補助政策，未來將更側重於協助其就業與自立，而非單純的經濟援助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言