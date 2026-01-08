快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

俄批基輔與歐盟友為「戰爭軸心」 稱駐烏外國部隊將成目標

中央社／ 莫斯科8日綜合外電報導
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃。歐新社
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃。歐新社

俄羅斯今天批評烏克蘭及其歐洲盟友是「戰爭軸心」（axis of war），並警告他們達成派駐維和部隊的協議，與俄方所能接受結束戰爭的條件相去甚遠。

法新社報導，這是基輔的歐洲盟友在巴黎峰會達成關鍵安全保障協議後，莫斯科首度對此作出回應。俄羅斯砲轟這項協議具「軍國主義」色彩，隨著俄烏戰爭即將屆滿4周年，俄方此舉似乎對外界期待戰爭迅速落幕的希望澆了一盆冷水。

歐洲領袖與美國特使本周稍早宣布針對基輔的安全保障，包括以美國為首的監督機制，以及一支歐洲多國部隊，一旦達成停火協議將派駐烏克蘭。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）發表聲明指出：「所有這類的部隊與設施都將被俄羅斯武裝部隊視為合法軍事目標。」

沙卡洛娃表示，所謂的志願者聯盟（Coalition of theWilling）和基輔政權構成了一個真正的「戰爭軸心」，發表了新軍國主義宣言。她也痛批烏克蘭盟友草擬的計畫「危險且具破壞性」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 基輔 維和部隊 莫斯科

延伸閱讀

家扶攜手國際人道援助組織 助烏克蘭兒童心理重建

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

影／美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

基輔稱俄羅斯攻擊烏克蘭黑海港口 1艘運穀民船受損

相關新聞

俄批基輔與歐盟友為「戰爭軸心」 稱駐烏外國部隊將成目標

俄羅斯今天批評烏克蘭及其歐洲盟友是「戰爭軸心」（axis of war），並警告他們達成派駐維和部隊的協議，與俄方所能接...

俄軍空襲烏克蘭能源設施 百萬民眾寒冬沒水電無暖氣

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭發動大規模空襲，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）超過100萬...

避重蹈覆轍 烏克蘭欲獲明確安全保證

每次提到俄烏和平談判，烏克蘭總統澤倫斯基都明確表示，如果沒有強大的戰後安全保證，烏克蘭不會放下武器。

美首表態支持 提供烏克蘭安全保證

路透報導，美國六日首度表態，支持多國聯盟共同提供烏克蘭安全保證。英國和法國領袖則說，若俄烏停火，英法願意派出軍隊防止俄國...

英相施凱爾：若俄烏停火後擬派兵赴烏克蘭 將提交國會表決

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，若俄羅斯與烏克蘭停火後擬派遣英軍赴烏克蘭，相關計畫將提交國會審議表決

澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在歐洲主導的談判取得突破後，華府與基輔團隊今天在巴黎預期將針對和談中「最棘手的議題」進行磋商，其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。