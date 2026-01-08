烏克蘭安全架構敲定 波蘭將主導和平協議後勤與重建

快訊

中央社／ 華沙7日專電

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）6日出席巴黎「志願者聯盟」峰會後宣布，一旦烏俄達成和平協議，波蘭將擔任對烏後勤支援與組織事務的領導國家。圖斯克也重申，波蘭在任何情況下都不會派遣軍隊進入烏克蘭

根據波蘭新聞通訊社（PAP）報導，這項由法國發起、包含美國、加拿大及多個歐洲國家共35國參與的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）峰會，旨在敲定未來烏克蘭的安全保障架構。

圖斯克表示，和平進程各項任務均有對應的領導國，波蘭憑藉戰爭期間作為西方物資轉運樞紐的實績，獲確認主導維和與重建的後勤工作。

針對各界關注的維和兵力，圖斯克說盟友已接受波蘭不派「地面部隊」進入烏克蘭的立場，波蘭的貢獻將集中於技術支援與後勤保障。

報導指出，圖斯克透露，目前談判基於一項「20點和平計畫」，涉及美歐合作重建與安全保障，法律框架「巴黎宣言」預計近日將於華盛頓簽署。他強調，雖然對俄方誠意持懷疑態度，但外交努力為結束戰爭帶來實質機會，波蘭的參與對確保歐盟與烏克蘭的長期穩定至關重要。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

避重蹈覆轍 烏克蘭欲獲明確安全保證

每次提到俄烏和平談判，烏克蘭總統澤倫斯基都明確表示，如果沒有強大的戰後安全保證，烏克蘭不會放下武器。

美首表態支持 提供烏克蘭安全保證

路透報導，美國六日首度表態，支持多國聯盟共同提供烏克蘭安全保證。英國和法國領袖則說，若俄烏停火，英法願意派出軍隊防止俄國...

英相施凱爾：若俄烏停火後擬派兵赴烏克蘭 將提交國會表決

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，若俄羅斯與烏克蘭停火後擬派遣英軍赴烏克蘭，相關計畫將提交國會審議表決

澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在歐洲主導的談判取得突破後，華府與基輔團隊今天在巴黎預期將針對和談中「最棘手的議題」進行磋商，其...

美歐因格陵蘭關係緊張 挺烏峰會恐變數多

烏克蘭主要盟友六日與美國特使在法國巴黎進行閉門會議，討論提供烏克蘭安全保證議題。但美聯社說，由於川普政府近來關注委內瑞拉...

