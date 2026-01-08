烏克蘭安全架構敲定 波蘭將主導和平協議後勤與重建

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）6日出席巴黎「志願者聯盟」峰會後宣布，一旦烏俄達成和平協議，波蘭將擔任對烏後勤支援與組織事務的領導國家。圖斯克也重申，波蘭在任何情況下都不會派遣軍隊進入烏克蘭。

根據波蘭新聞通訊社（PAP）報導，這項由法國發起、包含美國、加拿大及多個歐洲國家共35國參與的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）峰會，旨在敲定未來烏克蘭的安全保障架構。

圖斯克表示，和平進程各項任務均有對應的領導國，波蘭憑藉戰爭期間作為西方物資轉運樞紐的實績，獲確認主導維和與重建的後勤工作。

針對各界關注的維和兵力，圖斯克說盟友已接受波蘭不派「地面部隊」進入烏克蘭的立場，波蘭的貢獻將集中於技術支援與後勤保障。

報導指出，圖斯克透露，目前談判基於一項「20點和平計畫」，涉及美歐合作重建與安全保障，法律框架「巴黎宣言」預計近日將於華盛頓簽署。他強調，雖然對俄方誠意持懷疑態度，但外交努力為結束戰爭帶來實質機會，波蘭的參與對確保歐盟與烏克蘭的長期穩定至關重要。