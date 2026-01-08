澤倫斯基：比照馬杜洛 美國也該將車臣領導人拉下台

中央社／ 基輔7日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國應該比照對付委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的作法，對俄羅斯施壓，將車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）拉下台。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴媒體說，美國對馬杜洛的行動，顯示華府確實有能力可以影響莫斯科，若他們有心的話。

他認為，如果推翻卡狄羅夫，將會讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭的行動「三思而後行」。

美國特種部隊3日從委國首都卡拉卡斯（Caracas），將馬杜洛和他的妻子帶走，送到紐約受審；這項行動令華府盟友大感錯愕，也引來馬杜洛盟友俄羅斯的強烈譴責。

卡狄羅夫自2007年起領導俄羅斯控制下的自治共和國車臣（Chechnya），他大力支持普丁，已派出數千名士兵往烏克蘭作戰；車臣人口以穆斯林為主。

澤倫斯基談到美國時說：「他們須向俄羅斯施壓。他們有辦法，也知道怎麼做。當他們真的下定決心時，也總是找得到方法。」

「就像馬杜洛的例子，他們發動了一次行動…結果人盡皆知，全世界都看到了。他們行動迅速，那他們也可以對...那人叫什麼來著？哦，卡狄羅夫，他們也可對卡狄羅夫搞一些動作。」

美軍逮捕馬杜洛幾小時之後，澤倫斯基還曾開玩笑地說，普丁也該成為美國的下一個目標。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

