歐美烏就烏克蘭戰後安全保障達成一致

（德國之聲中文網）歐洲領導人和美國特使周二（1月6日）宣布，他們就烏克蘭的戰後安全保障事宜達成了一致。

據悉，這份安全保障協定包括，歐洲組建多國部隊，在俄烏戰爭停火後，將其部署在烏克蘭領土上。這支部隊將由歐洲指揮，並在巴黎設立指揮中心。美國將以其情報機構和後勤保障支持這支多國部隊。

法國總統馬克龍在周二會談後表示，這些“強有力的”保障確保美國牽頭，建立一個由歐洲國家參與的停火監督機制。他認為，戰後法國可以向烏克蘭部署數千名法國士兵。

德國總理梅爾茨也表示，德國將加入多國部隊監督停火，但德軍將駐扎在烏克蘭的鄰國。鑑於德國曾發動世界大戰的歷史，柏林對向國外派遣軍隊一貫持謹慎態度。梅爾茨說道，“我們肯定需要做些妥協”，“德國將繼續在政治、財政和軍事方面做出自己的貢獻。” 目前尚不清楚將有多少德國士兵參與多國部隊，以及他們將承擔哪些任務。

美國弱化了責任？

法新社指出，目前而論，俄烏戰爭停火一事似乎遙遙無期，歐洲對莫斯科戰後維和的立場也完全沒有把握，普京曾多次表示過，他不希望看到有北約國家參與的維和部隊進駐烏克蘭。

此外，法新社發現，美方曾經承諾過，一旦俄羅斯再次發動攻擊，華盛頓將支持歐洲領導的多國部隊，而這一承諾並未出現在周二晚間發布的公報中。

美方代表仍是威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）。他們在巴黎由歐洲做東展開旨在結束俄烏戰爭的三方會談。共有35個國家的代表與會，其中包括27位國家元首或政府首腦。

法新社分析認為，雙方都在試圖展現團結的姿態，不過，委內瑞拉的最新局勢，以及美國總統特朗普意圖掌控格陵蘭島的言論，令各方的神經高度緊繃。

有關談判首日還取得了哪些具體結果，澤連斯基的新任幕僚長、前烏克蘭軍情總監布達諾夫（ Kyrylo Budanov）周三表示，“並非所有信息都能公開”。

尚未解決的棘手問題：割讓領土與控制核電站

此外，烏克蘭總統澤連斯基表示，基輔和華盛頓代表團將在第二天會議上，著重討論被俄羅斯佔領的扎波羅熱核電站的前途以及烏克蘭東部領土的控制權。

有關周三的談判，澤連斯基在臉書上寫道，“我們將討論結束戰爭基本框架中最棘手的問題，即與扎波羅熱核電站和相關領土有關的問題。”

他認為，西方盟友向莫斯科施壓至關重要，“和平必須有尊嚴。這取決於合作伙伴，取決於他們能否做到，迫使俄羅斯做好結束戰爭的准備。”而美方談判代表威特科夫周二晚表示，領土問題仍然是談判的關鍵，“希望我們能夠就此達成一些妥協”。

【 本文章由德國之聲授權提供】