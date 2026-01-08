避重蹈覆轍 烏欲獲明確安保

每次提到俄烏和平談判，烏克蘭總統澤倫斯基都明確表示，如果沒有強大的戰後安全保證，烏克蘭不會放下武器。

儘管這次「志願者聯盟」巴黎會議就俄烏停戰後安全保證制定了一份框架協議，但仍存在一些棘手的問題：這些保證將如何運作？保證將持續多久？烏克蘭希望這些內容盡可能具體，而美國能提供多大支持、俄國能不能接受，是最大問題。

烏克蘭堅持要求這些保證，是源自於先前安全保證崩潰的慘痛經驗。

最令烏克蘭痛心的例子是「布達佩斯備忘錄」，這是烏克蘭脫離蘇聯獨立後不久簽署的協議。根據一九九四年的這項協議，烏克蘭將蘇聯時期遺留的核武移交給俄羅斯，以換取俄羅斯、美國和英國的「安全保證」。中國和法國也分別作出了各自的保證。

該備忘錄並未詳細說明這些保證，也沒有承諾在遭受攻擊時提供軍事支援。烏克蘭表示，由於缺乏具體細節，俄羅斯得以入侵烏克蘭，包括在二○一四年首次入侵烏克蘭東部、兼併克里米亞，以及在二○二二年全面入侵。

烏克蘭因此希望在戰爭結束之前，獲得明確的、具有法律約束力的保證。

這次「志願者聯盟」提出的安全保證，包括成立支援烏克蘭的多國聯軍，英國和法國已同意派兵參加。美國仍未同意派兵，只願意在停火協議生效後主導停火監督與核實機制。

澤倫斯基希望爭取美國、北約和歐洲國家向烏克蘭提供類似北約第五條的保證，該條款要求其成員國在遭受攻擊時互相援助。最重要的是與美國簽署雙邊安全協議，該協議需經國會投票表決通過。

川普已表示不太可能向烏克蘭派兵，烏克蘭與美國的雙邊安全協議條款仍未敲定。澤倫斯基表示，川普提供的保證期限為十五年，而烏克蘭希望這些保證能持續數十年。

俄國則強烈拒絕任何西方軍隊進駐烏克蘭計畫，沒有跡象表明俄方會同意烏克蘭、美國和歐洲官員數周以來一直在努力起草的和平提案。

安全保證是重要議題，但並非唯一癥結。烏克蘭和美國在領土問題上也尚未達成一致，其中最關鍵的是烏克蘭東部頓內次克地區的領土問題。