美首表態支持 提供烏克蘭安全保證

路透報導，美國六日首度表態，支持多國聯盟共同提供烏克蘭安全保證。英國和法國領袖則說，若俄烏停火，英法願意派出軍隊防止俄國再度入侵。

主要由歐洲國家組成的援助烏克蘭「志願者聯盟」六日在巴黎召開峰會，討論在俄烏停戰後提供烏克蘭安全保證。聯盟領導人表示，這項安全保證將有一項具約束力的承諾，即俄羅斯若再次發動攻擊，各國將支持烏克蘭。

「志願者聯盟」這次峰會與過去幾場會議不同之處在於，這次與會者包含美國特使威科夫、美國總統川普女婿庫許納、美國駐歐洲最高將領格林克維奇等代表，且格林克維奇已於前一天與歐洲各國軍事首長討論安全保證細節。

曾主導與俄國談判的威科夫會後表示，川普「堅定支持安全協議」。

在與法、德、英、烏克蘭領袖一同舉行的聯合記者會上，威科夫說：「這些安全協議的設計，就是為了嚇阻任何攻擊、任何對烏克蘭的進一步攻擊。如果真的遭遇攻擊，也會發揮防禦作用，這兩者都會做到，牢固程度前所未見。」

庫許納說，烏克蘭若要達成最終協議，「必須確保協議達成後是安全的，擁有強大嚇阻力以及實質後盾，以確保此事不再重演」。

該會議聚集了卅多位歐洲領袖以及其他「志願者聯盟」成員國代表。參與國家承諾加強烏克蘭的安全保證，法國總統馬克宏與英國首相施凱爾並與烏克蘭總統澤倫斯基簽署意向聲明，計畫在俄烏達成停火後部署多國部隊。

馬克宏表示，這可能涉及派遣數千名法軍；施凱爾則強調，這將為英法及夥伴部隊在烏克蘭領土執行任務建立法律架構，協助防衛烏克蘭海空域。

英國與法國也同意，在停火後於烏克蘭各地設立軍事樞紐，設置武器與其他裝備設施，以支援烏克蘭部隊。

澤倫斯基近來對和平談判表達較多保留，但他表示，這份已簽署的協議只是他預期中眾多承諾的第一步，並稱在和平協議之下，烏克蘭的「安全架構」如今已成形，「這是一大進展，因為一年前我們甚至無法想像會走到這一步」。

此外，「志願者聯盟」領袖發布的聲明還指出，盟國將參與由美國主導的停火監控與驗證機制。官員們表示，這項機制預計動用的是無人機、感測器及衛星，而非美國部隊。

這份聲明未獲美國明確背書，且相關內容比先前草案淡化許多，特別是移除有關以美國軍力支援烏克蘭多國部隊的措辭。

目前看來，距俄烏停火仍相當遙遠，因為俄羅斯並未參與談判，且已表明不會同意任何北約國家部隊進駐烏克蘭的協議。