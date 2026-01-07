英相施凱爾：若俄烏停火後擬派兵赴烏克蘭 將提交國會表決
英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，若俄羅斯與烏克蘭停火後擬派遣英軍赴烏克蘭，相關計畫將提交國會審議表決。
法新社報導，烏克蘭的歐洲盟國昨天舉行會議，英國與法國在會中簽署意向聲明，計劃在俄烏達成停火後，連同歐洲其他部隊一同派兵進駐烏克蘭境內。
施凱爾今天在國會下議院每週質詢時間說：「若要根據所簽聲明派遣部隊，我會把此事提交下議院進行表決。」
施凱爾也告訴議員，派遣人數將「依我軍計畫來做決定」，且同樣會在停火後送交國會審議。
支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of theWilling）昨天在法國巴黎開會，會後施凱爾發聲明表示：「停火後，英國與法國將在烏克蘭各地設置軍事中心，並建造受保護的武器及軍事裝備設施，以支援烏克蘭防衛所需。」
倫敦當局之前曾表示，英軍目前僅有「少數」人員在烏克蘭境內支援當地部隊。
