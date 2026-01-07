英相施凱爾：若俄烏停火後擬派兵赴烏克蘭 將提交國會表決

快訊

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
英國首相施凱爾。圖／歐新社

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，若俄羅斯烏克蘭停火後擬派遣英軍赴烏克蘭，相關計畫將提交國會審議表決。

法新社報導，烏克蘭的歐洲盟國昨天舉行會議，英國與法國在會中簽署意向聲明，計劃在俄烏達成停火後，連同歐洲其他部隊一同派兵進駐烏克蘭境內。

施凱爾今天在國會下議院每週質詢時間說：「若要根據所簽聲明派遣部隊，我會把此事提交下議院進行表決。」

施凱爾也告訴議員，派遣人數將「依我軍計畫來做決定」，且同樣會在停火後送交國會審議。

支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of theWilling）昨天在法國巴黎開會，會後施凱爾發聲明表示：「停火後，英國與法國將在烏克蘭各地設置軍事中心，並建造受保護的武器及軍事裝備設施，以支援烏克蘭防衛所需。」

倫敦當局之前曾表示，英軍目前僅有「少數」人員在烏克蘭境內支援當地部隊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 施凱爾 英國

澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在歐洲主導的談判取得突破後，華府與基輔團隊今天在巴黎預期將針對和談中「最棘手的議題」進行磋商，其...

美歐因格陵蘭關係緊張 挺烏峰會恐變數多

烏克蘭主要盟友六日與美國特使在法國巴黎進行閉門會議，討論提供烏克蘭安全保證議題。但美聯社說，由於川普政府近來關注委內瑞拉...

前加國副總理方慧蘭獲聘烏克蘭經濟顧問 協助重建

加拿大前副總理、現任國會議員方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，她將辭去國會議員職務，前往烏克蘭擔任經...

俄飛彈轟炸烏東 導致美商300噸葵花油洩流

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發射5枚飛彈，損壞當地能源基礎設施，並攻擊東南部城...

俄夜襲烏克蘭釀2死 今年首傳平民罹難

烏克蘭當局五日說，俄羅斯四日趁夜空襲基輔市及其周邊地區，造成兩人喪生。這似乎是烏克蘭首都今年第一起平民命喪俄國空襲的報告...

