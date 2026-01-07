澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在歐洲主導的談判取得突破後，華府與基輔團隊今天在巴黎預期將針對和談中「最棘手的議題」進行磋商，其中包括領土主權等問題。

法新社報導，儘管近期國際局勢因委內瑞拉變局，以及美國總統川普覬覦格陵蘭而升高緊張，歐洲各國領袖與美國特使昨天仍宣布，已就基輔的關鍵安全保障達成協議，尋求在烏克蘭問題上展現團結陣線。

為結束這場由俄羅斯入侵烏克蘭引發、持續近4年的俄烏戰爭，美方派出特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）代表華府出席談判。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔與華府團隊將巴黎談判的第2天重點，放在俄軍占領下的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠命運，以及烏東領土的控制權。

澤倫斯基在臉書（Facebook）發文表示：「我們將與美國總統特使進行另一輪會談，這將會是2天內的第3場會議。雙方將討論結束戰爭基本架構中最棘手的議題，也就是涉及扎波羅熱核電廠與領土相關的問題。」

澤倫斯基也強調，西方盟友向莫斯科施壓至關重要。他說：「和平必須是有尊嚴的。這取決於合作夥伴，取決於他們是否能確保俄羅斯真正做好結束戰爭的準備。」

澤倫斯基新任幕僚長、前情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）今天表示，「已經有了具體成果」。不過，他說「並非所有資訊都能公開」。

歐洲外交消息來源指出，法國、德國與英國代表參與今天在巴黎舉行的最新對話，義大利與土耳其部分代表也出席。