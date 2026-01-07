烏克蘭簽署巴黎聲明 英法擬在烏設軍事中心

俄烏和談持續推進，烏克蘭今天與歐洲代表簽署「巴黎聲明」，表達在俄烏停火後，多方有意願向烏克蘭提供安全與軍事保障。雖然聲明屬於意願性質，英、法已透露將在烏克蘭境內設立軍事中心，美國則將主導停火監督與核實機制；德國總理也表達派兵意願。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今日在巴黎與35國領袖及代表就安全保障議題舉行會談，會後與法國、英國、德國領袖，以及美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（JaredKushner）共同召開記者會。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在會中表示，英、法計畫在烏克蘭境內成立軍事中心，並設置相關保護與軍事設施，以確保武器安全並支援烏克蘭的國防需求。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，停火後將在美國主導下設立監督與核實機制，由「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）提供協助，同時也將對烏克蘭軍隊提供一定程度的訓練，並表示相信美國展現誠意。

與會各方亦討論多國聯軍支援方式，涵蓋海、陸、空三個層面，其中土耳其將協助海上安全保障。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，有意派遣部隊協助烏克蘭，或部署於烏克蘭周邊國家。他指出，若停火實現，將向政府與國會提出相關方案，並交由國會表決，強調此舉不僅是為了保護烏克蘭，也是維護歐洲和平。

澤倫斯基表示，此次聲明展現歐洲各國攜手邁向和平的意願，期望先行確立方向，使停火一旦發生即可迅速啟動相關機制。不過，哪些國家能提供何種具體保障仍在協商中，後續仍須各國依國內程序經國會表決通過。

他也指出，俄羅斯目前仍持續攻擊烏克蘭，呼籲各國持續提供防空系統支援，強調「唯有阻止俄羅斯，才能實現和平」。

魏科夫表示，目前安全保障框架大致完成，形容其為「與會者所見過最強的安全保障方案」，並指出健全的經濟體系與安全保障密不可分。庫許納則稱此舉為「重要里程碑」，並表示美國總統川普（DonaldTrump）對相關保障措施具信心，這是基於其與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的對話。

根據歐洲理事會發布的「巴黎聲明」（ParisDeclaration），在停火協議正式生效後，安全保障機制將涵蓋5大重點：

一、由美國主導停火監督與核實機制，「志願者聯盟」將會參與，並設立專責委員會，負責審查違規情形及研議後續應對措施。

二、支援烏克蘭武裝部隊，包括資助武器採購、支援國防預算、在面臨威脅時動用武器庫存即時應對，以及協助建設防禦工事等。

三、成立支援烏克蘭的多國聯軍，為修復中的烏軍在海、陸、空上提供支援。當達至停火後，假如遇上攻擊，將按照烏國的需要來支派聯軍，配合歐洲與「志願者聯盟」內非歐洲國成員參與。

四、對未來潛在攻擊的應對承諾，包括軍事能力、情報與物流支援、外交參與和施加制裁等。

五、深化與烏克蘭的國防合作，涵蓋人員訓練、聯合武器生產及情報合作等領域。

針對停火協議中的領土議題，澤倫斯基坦言仍是最具挑戰性的部分，未來兩天將持續與美方代表磋商。魏科夫也認同領土問題是關鍵，期盼各方能取得共識，並重申川普認為必須停止殺戮，美方將全力促成調停。

此次巴黎會議另有義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）等35國代表參與，其中27國由國家元首親自出席。