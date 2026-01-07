美歐因格陵蘭關係緊張 挺烏峰會恐變數多

烏克蘭主要盟友六日與美國特使在法國巴黎進行閉門會議，討論提供烏克蘭安全保證議題。但美聯社說，由於川普政府近來關注委內瑞拉問題，加上其併吞格陵蘭說法引發與歐洲的緊張關係，談判充滿不確定性。

法國總統馬克宏辦公室說，這次會議由支持烏克蘭的「志願者聯盟」籌辦，包括廿七位國家領袖、來自卅五個國家代表出席，旨在展現美國、烏克蘭與歐洲盟友為烏克蘭提供安全保證議題「立場一致」。

美國總統川普的特使威科夫及川普女婿庫許納出席。然而，原定與會的美國國務卿魯比歐，因美國軍事干預委內瑞拉等原因臨時缺席。

川普四日再次宣稱美國要控制格陵蘭，白宮副幕僚長米勒接受媒體訪問時拒絕排除動武。這讓丹麥總理佛瑞德里克森譴責川普，並警告美國任何接管格陵蘭企圖都將造成災難，等同北約軍事同盟終結。

許多歐洲領導人選擇支持丹麥，但歐洲大陸也需要美國軍力來支持對烏克蘭的安全保證，並抵禦俄羅斯的領土野心。這導致這場巴黎會議氣氛詭異。

與會者尋求在五大優先事項上達成具體成果，包括監控俄烏停火的方式、支持烏克蘭部隊、在陸海空部署多國部隊、如何應對俄羅斯再次侵略以及與烏克蘭的長期國防合作。然而，這次會議是否能達成這些目標尚不明朗。

即使美國、歐洲和烏克蘭對安全保證等問題達成協議，俄羅斯已表態反對北約部隊進駐烏克蘭，讓這類保證能否執行充滿疑問。

烏克蘭總統澤倫斯基已抵達巴黎參加會議。然而，俄烏談判斷斷續續經過數十輪磋商，已拖延近一年，澤倫斯基上周末對和談前景發表幾個月來最悲觀的言論。他指烏克蘭進行談判的同時，也正為戰爭持續延燒做準備。

澤倫斯基對記者說：「我不想也不會再等六個月來期待談判或許會成功。現在有兩條路，首要任務是結束戰爭，第二則是針對俄羅斯不願結束戰爭的態度做好準備。」