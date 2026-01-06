挺烏克蘭峰會巴黎登場 商討和平計畫安全保證細節

烏克蘭的主要盟友今天將與美國高層特使在法國巴黎進行閉門會議，討論安全保證議題。各方正積極推動由美國斡旋、旨在結束烏克蘭與俄羅斯戰爭的計畫。

這場峰會由支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）籌辦，是新年以來規劃的多場會議之一。

包括27位國家元首在內、來自35個國家的代表將齊聚巴黎。法國總統府表示，這次會議旨在展現華府、基輔與歐洲盟友在為烏克蘭提供安全保證議題上的「立場一致」。

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）都將出席。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的顧問表示，這場新會議是自川普重返白宮以來，為了防止「美國拋棄烏克蘭」所做努力的成果結晶。該顧問今天對記者表示：「我們已成功促成烏克蘭、歐洲與美國之間重新達成立場一致。」

外交消息人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基預計也將出席，與會者還包括英國首相施凱爾（KeirStarmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）以及加拿大總理卡尼（Mark Carney）。

這些領袖預計將特別承諾一項共同願景，即烏克蘭與俄羅斯之間停火應如何實施，以及若出現違規情況時的應對方式。

法國總統府表示，與會各方也將討論部署多國部隊，以作為可能政治協議的一部分，來「安撫烏克蘭」，相關決定截至今天仍在「最後定案中」。

為鋪陳相關基礎，來自15個國家的安全顧問，包括英國、法國與德國，以及北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）的代表週末已在基輔會晤，魏科夫則以視訊方式與會。