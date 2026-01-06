快訊

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

美智庫報告：中共攻台若失敗 4面向代價將極為沉重

挺烏克蘭峰會巴黎登場 商討和平計畫安全保證細節

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

烏克蘭的主要盟友今天將與美國高層特使在法國巴黎進行閉門會議，討論安全保證議題。各方正積極推動由美國斡旋、旨在結束烏克蘭與俄羅斯戰爭的計畫。

這場峰會由支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）籌辦，是新年以來規劃的多場會議之一。

包括27位國家元首在內、來自35個國家的代表將齊聚巴黎。法國總統府表示，這次會議旨在展現華府、基輔與歐洲盟友在為烏克蘭提供安全保證議題上的「立場一致」。

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）都將出席。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的顧問表示，這場新會議是自川普重返白宮以來，為了防止「美國拋棄烏克蘭」所做努力的成果結晶。該顧問今天對記者表示：「我們已成功促成烏克蘭、歐洲與美國之間重新達成立場一致。」

外交消息人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基預計也將出席，與會者還包括英國首相施凱爾（KeirStarmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）以及加拿大總理卡尼（Mark Carney）。

這些領袖預計將特別承諾一項共同願景，即烏克蘭與俄羅斯之間停火應如何實施，以及若出現違規情況時的應對方式。

法國總統府表示，與會各方也將討論部署多國部隊，以作為可能政治協議的一部分，來「安撫烏克蘭」，相關決定截至今天仍在「最後定案中」。

為鋪陳相關基礎，來自15個國家的安全顧問，包括英國、法國與德國，以及北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）的代表週末已在基輔會晤，魏科夫則以視訊方式與會。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普威脅併吞格陵蘭 芬蘭總統公開力挺丹麥

彭博：川普打委恐讓北京認為「世界更容易吞下中方未來對台行動」

民調：三分之一美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

彭博：習近平若對台動兵 代價可能遠高於川普動委內瑞拉

相關新聞

前加國副總理方慧蘭獲聘烏克蘭經濟顧問 協助重建

加拿大前副總理、現任國會議員方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，她將辭去國會議員職務，前往烏克蘭擔任經...

俄飛彈轟炸烏東 導致美商300噸葵花油洩流

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發射5枚飛彈，損壞當地能源基礎設施，並攻擊東南部城...

俄夜襲烏克蘭釀2死 今年首傳平民罹難

烏克蘭當局五日說，俄羅斯四日趁夜空襲基輔市及其周邊地區，造成兩人喪生。這似乎是烏克蘭首都今年第一起平民命喪俄國空襲的報告...

俄控烏無人機攻擊普亭官邸 川普不認為烏克蘭發動攻擊

美國總統川普（Donald Trump）表示，不相信俄羅斯總統普亭官邸遭烏克蘭無人機攻擊的消息，克里姆林宮則宣稱該事件屬...

開戰4年…俄2025奪烏克蘭領土 超越前2年總和

中央社引述法新社2日發布的一項分析顯示，俄羅斯2025年在烏克蘭所獲戰果，僅次於2022開戰首年；莫斯科以其兵力與裝備優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。