快訊

新北中和鐵皮工廠竄大量火舌濃煙 400平方公尺廠房陷火海

以為不吃添加物就健康？65歲女星「告別四毒」消除每天襲來的疲憊感

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

前加國副總理方慧蘭獲聘烏克蘭經濟顧問 協助重建

中央社／ 蒙特婁5日綜合外電報導
加拿大前副總理、現任國會議員方慧蘭（Chrystia Freeland）。（路透資料照）
加拿大前副總理、現任國會議員方慧蘭（Chrystia Freeland）。（路透資料照）

加拿大前副總理、現任國會議員方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，她將辭去國會議員職務，前往烏克蘭擔任經濟顧問。

法新社報導，方慧蘭具有烏克蘭血統，去年9月擔任加拿大總理的特使，負責聯繫烏克蘭重建工作，如今由烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）延攬為經濟顧問。

方慧蘭在社群平台X表示：「烏克蘭正站在全球民主抗爭的第一線，我很榮幸能以無給職顧問身分，協助澤倫斯基總統推動經濟事務。」

現年57歲的方慧蘭，曾任記者，通曉烏克蘭文、英語、法語、義大利語及俄語。她是加拿大史上首位女性財政部長，也曾出任外交部長。

澤倫斯基今天公布方慧蘭的任命，他在貼文中盛讚她「能力卓越」，並具備「豐富的招商經驗，以及推動經濟轉型的專業」。

一年前，方慧蘭參選加拿大自由黨黨魁，爭取成為杜魯道（Justin Trudeau）卸任後的總理人選，但最終未能勝出。之後她同意加入對手、現任總理卡尼（Mark Carney）的政府團隊。

在美國總統川普第一任期間，有關美國、墨西哥與加拿大三方貿易協定（USMCA），方慧蘭代表加方參與談判。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普轟普亭「殺了太多人」 美歐6日在巴黎商烏戰後安保案

拒絕跪低和議 澤倫斯基指烏俄距和平僅差10% 1大問題未解

澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10％ 但關鍵問題仍未解

外交斡旋升溫 澤倫斯基將赴法與盟國領袖會談

相關新聞

前加國副總理方慧蘭獲聘烏克蘭經濟顧問 協助重建

加拿大前副總理、現任國會議員方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，她將辭去國會議員職務，前往烏克蘭擔任經...

俄飛彈轟炸烏東 導致美商300噸葵花油洩流

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發射5枚飛彈，損壞當地能源基礎設施，並攻擊東南部城...

俄夜襲烏克蘭釀2死 今年首傳平民罹難

烏克蘭當局五日說，俄羅斯四日趁夜空襲基輔市及其周邊地區，造成兩人喪生。這似乎是烏克蘭首都今年第一起平民命喪俄國空襲的報告...

俄控烏無人機攻擊普亭官邸 川普不認為烏克蘭發動攻擊

美國總統川普（Donald Trump）表示，不相信俄羅斯總統普亭官邸遭烏克蘭無人機攻擊的消息，克里姆林宮則宣稱該事件屬...

開戰4年…俄2025奪烏克蘭領土 超越前2年總和

中央社引述法新社2日發布的一項分析顯示，俄羅斯2025年在烏克蘭所獲戰果，僅次於2022開戰首年；莫斯科以其兵力與裝備優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。