俄飛彈轟炸烏東 導致美商300噸葵花油洩流

中央社／ 基輔5日綜合外電報導
俄羅斯今天對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發射5枚飛彈。 歐新社
俄羅斯今天對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發射5枚飛彈。 歐新社

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發射5枚飛彈，損壞當地能源基礎設施，並攻擊東南部城市第聶伯羅的美商農業公司邦吉（Bunge）。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，第聶伯羅（Dnipro）遭攻擊，導致這家農業公司的葵花油大量洩流出來，凸顯俄軍正在鎖定美國企業。

西比哈說，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「完全無視」美國推動的和平計畫。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，「這不僅是對設施的襲擊，更是對暖氣、供水以及市民正常生活的打擊。他們企圖以恐懼與黑暗來擊垮我們。」泰芮可夫並未透露受攻擊的具體目標。

哈爾科夫地區檢察官辦公室表示，這起攻擊造成至少一名平民受傷。

第聶伯羅市長費拉托夫（Borys Filatov）說，邦吉公司遭受攻擊，造成300公噸葵花油洩流。「公用事業人員正在清理油汙，用砂礫鋪蓋路面防滑」。

費拉托夫在通訊軟體Telegram發文指出，油汙事件將導致主要河岸道路封閉兩至3天。

●烏外長：俄鎖定美企

西比哈在社群平台X上發文表示：「這次攻擊不是意外，而是刻意為之，俄方多次試圖攻擊這座工廠。俄羅斯已經有系統地針對在烏克蘭的美國企業。」

他指出，這些攻擊顯示普丁「對川普總統推動的和平的努力，完全不屑一顧，正因如此，推動和平進程更顯得如此迫切」。

莫斯科方面對這波攻擊暫未回應。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

