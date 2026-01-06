俄飛彈轟炸烏東 導致美商300噸葵花油洩流
烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發射5枚飛彈，損壞當地能源基礎設施，並攻擊東南部城市第聶伯羅的美商農業公司邦吉（Bunge）。
烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，第聶伯羅（Dnipro）遭攻擊，導致這家農業公司的葵花油大量洩流出來，凸顯俄軍正在鎖定美國企業。
西比哈說，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「完全無視」美國推動的和平計畫。
哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，「這不僅是對設施的襲擊，更是對暖氣、供水以及市民正常生活的打擊。他們企圖以恐懼與黑暗來擊垮我們。」泰芮可夫並未透露受攻擊的具體目標。
哈爾科夫地區檢察官辦公室表示，這起攻擊造成至少一名平民受傷。
第聶伯羅市長費拉托夫（Borys Filatov）說，邦吉公司遭受攻擊，造成300公噸葵花油洩流。「公用事業人員正在清理油汙，用砂礫鋪蓋路面防滑」。
費拉托夫在通訊軟體Telegram發文指出，油汙事件將導致主要河岸道路封閉兩至3天。
●烏外長：俄鎖定美企
西比哈在社群平台X上發文表示：「這次攻擊不是意外，而是刻意為之，俄方多次試圖攻擊這座工廠。俄羅斯已經有系統地針對在烏克蘭的美國企業。」
他指出，這些攻擊顯示普丁「對川普總統推動的和平的努力，完全不屑一顧，正因如此，推動和平進程更顯得如此迫切」。
莫斯科方面對這波攻擊暫未回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言