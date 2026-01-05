俄夜襲烏克蘭釀2死 今年首傳平民罹難

烏克蘭當局五日說，俄羅斯四日趁夜空襲基輔市及其周邊地區，造成兩人喪生。這似乎是烏克蘭首都今年第一起平民命喪俄國空襲的報告。

烏克蘭國家緊急服務部門說，上述空襲導致基輔北部奧博隆斯基一家醫療機構起火。火勢撲滅後，就在病房內發現一具屍體。該部門在社媒ＴＧ表示，共疏散廿五人，有一名女子受傷。一張夜間拍攝的照片顯示，急救人員用擔架抬一具屍體，地上還有積雪。

烏克蘭第二大城哈爾科夫市長泰芮可夫五日也表示，俄國同日對該市發動五次飛彈攻擊，對當地的能源基礎設施，造成非常嚴重的損害。路透報導，自去年以來，俄國在冬季已對烏克蘭能源系統實施大規模的轟炸行動。

基輔市軍事管理局長特卡欽科說，首都有一人死亡。在基輔市周邊的基輔州，州長卡拉什尼克也在ＴＧ表示，俄國同步襲擊該州的城鎮及村莊，破壞房屋和關鍵基礎設施，並在該州的法斯蒂夫造成一名七十多歲男子罹難，且法斯蒂夫的部分地區斷電。

俄國國防部四日晚間也說，俄國多地在七小時內被二五三架烏克蘭固定翼無人機襲擊，自四日下午一時至當晚八時，俄國防空系統在布揚斯克州、貝爾哥羅德州、首都莫斯科市、莫斯科州、卡路加州及庫斯克州等多地，攔截或擊落二五三架烏克蘭固定翼無人機。

俄國聯邦航空運輸局稍早表示，首都的杜莫迪多沃機場、伏努科沃機場及茹科夫斯基機場，與雅羅斯拉夫爾州的雅羅斯拉夫爾機場及下諾夫哥羅州的下諾夫哥羅機場，均一度因無人機襲擊的威脅而實施臨時管制。