烏克蘭稱俄軍夜襲致2死 基輔2026年首傳平民罹難

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯夜間空襲基輔及其周邊地區造成2人死亡，這恐是基輔今年首起因空襲而出現的平民死亡事件。

綜合路透社與法新社報導，烏克蘭國家緊急服務部門表示，空襲導致基輔北部奧博隆斯基（Obolonskyi）1間醫療機構起火，大火撲滅後，病房裡發現1具屍體。

緊急服務部門在即時通訊軟體Telegram表示，25人被疏散，另有1名婦女受傷。

烏克蘭方面發布1張夜間拍攝的照片，顯示急救人員用擔架抬著1具屍體，地面上還有積雪。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（TymurTkachenko）表示，有1人在首都基輔市喪生。

基輔州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）在Telegram表示，俄羅斯同時也襲擊基輔州的城鎮與村莊，破壞房屋與關鍵基礎設施，並在首都西南的法斯蒂夫（Fastiv）造成1名70多歲男子喪生。他還補充說，法斯蒂夫部分區域斷電。

俄羅斯方面尚未對此發表評論。烏俄雙方均否認攻擊目標是平民。烏克蘭先前已發布全國空襲警報。

在這場持續近4年的戰爭中，俄羅斯多次使用飛彈和無人機襲擊基輔與其他烏克蘭城市，聲稱其攻擊的是軍事目標；烏克蘭則表示平民與民用基礎設施經常遭到攻擊。

俄羅斯最近持續加強對烏克蘭的攻擊力道，與此同時，基輔及其盟友正尋求敲定一項由美國斡旋的和平計劃，以期結束二戰以來歐洲最致命的衝突。