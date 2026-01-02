烏克蘭高層異動 情報總局長布達諾夫任府幕僚長

中央社／ 基輔2日專電

俄烏戰爭與和談進程持續之際，烏克蘭政府出現重要人事異動。烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，任命現任國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫出任總統府幕僚長，填補前任因涉貪腐醜聞去職後留下的空缺。

澤倫斯基透過社群媒體表示，已與布達諾夫（Kyrylo Budanov）會面，並正式任命其為新任總統府幕僚長。他指出，當前烏克蘭亟需聚焦國防與安全體系建構，以及在和談背景下推進外交進程，幕僚長須具備統籌相關工作的能力，他認為布達諾夫的經驗與專業足以勝任。路透社報導，布達諾夫已接受這項任命。

現年39歲的布達諾夫出生於基輔，接受正規軍事教育，曾在精銳部隊服役，並於頓巴斯戰事期間多次負傷。2020年起，他出任國防部情報總局局長，是烏克蘭最年輕的高階軍事情報首長之一，任內據報曾多次躲過暗殺行動，其妻子也曾遭下毒。

俄烏戰爭近4年來，布達諾夫在多項軍事與情報行動中扮演關鍵角色，包括對俄羅斯煉油設施的打擊及戰俘交換等事務。儘管身居情報要職，他仍多次接受媒體訪問，但對敏感議題態度謹慎。

布達諾夫過去亦曾發表引發關注的公開談話。軍事媒體「軍事時報」（Military Times）於2021年11月引述他指出，俄羅斯可能在2022年初對烏克蘭發動全面入侵。

美國雜誌「富比世」則在上月報導，訪問中布達諾夫示警俄羅斯在2年後可能威脅波蘭與波羅的海國家，並直言俄羅斯視歐洲社會「軟弱、分化」。

烏克蘭公共廣播電視台Suspilne在27日播放布達諾夫的專訪時表示，俄羅斯對2026年的作戰規劃並未改變，仍意圖全面控制頓巴斯地區及札波羅熱州。

在和談氣氛升溫之際，俄羅斯與美國亦對烏克蘭施壓，要求進行總統大選。「紐約時報」指出，布達諾夫在烏克蘭國內具相當聲望，被外界視為澤倫斯基可能的政治競爭者之一。此次人事調動是否影響未來政局，有待觀察。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

