美斡旋談判之際戰火未歇 俄烏新年互控攻擊平民目標

中央社／ 基輔1日綜合外電報導

俄羅斯烏克蘭在新年期間互控對方襲擊平民目標。莫斯科指出，俄軍占領的烏克蘭南部一間飯店遭遇致命攻擊，基輔則稱，俄羅斯再度對烏克蘭電力供應發動大規模攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上發文指出：「新年之際，俄羅斯蓄意發動戰爭，深夜對烏克蘭出動逾200架攻擊型無人機。」

他表示，烏克蘭7個地區的能源基礎設施成為攻擊的目標。

澤倫斯基指出，俄羅斯在節日期間發動攻擊，顯示烏克蘭無法再承受防空系統供應的任何延誤。

他說，「盟友知道我們缺乏哪些裝備。我們期望所有在12月底與美國達成、用於我國防衛的協議，都能如期交付」，但未進一步說明細節。

俄羅斯則指控烏克蘭在俄方控制的烏南赫松（Kherson）地區以無人機攻擊1間飯店與咖啡館，至少造成24人死亡，其中包括1名兒童。

俄羅斯扶植的赫松占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）說，3架烏克蘭無人機襲擊沿海村莊霍爾利（Khorly）新年慶祝活動，稱這是「蓄意針對平民的攻擊」，並指有許多人被活活燒死。

俄羅斯外交部表示，除24人死亡外，另有50人受傷。

路透社無法立即查證赫松地區遭襲的相關報導，或薩爾多新聞團隊今天發布、據稱為事後現場的照片。薩爾多表示已就攻擊細節向總統普丁（VladimirPutin）進行簡報。

這些說法出現在美國總統川普主導、旨在結束這場持續近4年戰爭的密集談判期間。

俄烏均表示，對方正竭力影響川普的觀點，試圖左右談判結果。

