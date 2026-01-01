烏克蘭持續空襲能源目標 俄南部兩地區設施受損

快訊

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯當局及烏克蘭軍方今天表示，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯南部克拉斯諾達（Krasnodar）地區的一座煉油廠，以及位於窩瓦河（Volga River）流域、石油資源豐富的韃靼自治共和國（Tatarstan）一處能源儲存設施。

路透社報導，當地政府指出，克拉斯諾達地區伊爾斯基（Ilskiy）煉油廠遭無人機殘骸擊中，雖未造成人員傷亡，但引發火災，火勢隨後被撲滅。

在韃靼自治共和國，俄國媒體引述首長新聞處指出，艾麥捷夫斯克市（Almetyevsk）一處能源儲存設施遭到攻擊，引發火警，但火勢已獲控制。

艾麥捷夫斯克距離烏克蘭約1400公里。

烏克蘭軍方發聲明表示，擊中上述兩處設施。基輔近來加強對俄國能源基礎設施的打擊，目標在切斷莫斯科資助俄烏戰事的資金來源。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

控俄羅斯蓄意「戰爭跨年」 澤倫斯基：逾200攻擊無人機夜襲能源設施

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯夜間對烏克蘭發射逾200架無人機，主要攻擊能源基礎設施，讓這場持續近4年的戰爭跨年

新年談話定調…澤倫斯基：拒簽軟弱和平協議 以免延長戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基今夜在向全國發表的新年談話中表示，烏克蘭希望戰爭結束，但不會不計一切代價。他還說，他不會簽署只會延長戰...

澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10％ 但關鍵問題仍未解

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，烏克蘭距離與俄羅斯達成和平協議僅剩下「10%」，但...

按下開關卻一片漆黑 烏人在停電中撐過寒冬

世界多地燈火中迎接新年，烏克蘭卻一片昏暗。俄羅斯持續空襲能源設施，跨年夜的基輔不見璀璨。烏克蘭最大民營能源企業DTEK執...

俄羅斯稱普亭官邸遭烏無人機襲擊 美官員質疑目標為軍事設施

俄羅斯近日指控烏克蘭發射無人機攻擊總統普亭一處官邸，烏克蘭則嚴正否認，並反控相關說法為「捏造」。華爾街日報12月31日獨...

普亭：擴大在烏東北部緩衝區

俄羅斯總統普亭去年十二月卅一日發表跨年夜演說，表示俄國有自信在烏克蘭取得勝利。多家俄媒同日報導，俄國最高將領、總參謀長格...

