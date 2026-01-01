烏克蘭持續空襲能源目標 俄南部兩地區設施受損
俄羅斯當局及烏克蘭軍方今天表示，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯南部克拉斯諾達（Krasnodar）地區的一座煉油廠，以及位於窩瓦河（Volga River）流域、石油資源豐富的韃靼自治共和國（Tatarstan）一處能源儲存設施。
路透社報導，當地政府指出，克拉斯諾達地區伊爾斯基（Ilskiy）煉油廠遭無人機殘骸擊中，雖未造成人員傷亡，但引發火災，火勢隨後被撲滅。
在韃靼自治共和國，俄國媒體引述首長新聞處指出，艾麥捷夫斯克市（Almetyevsk）一處能源儲存設施遭到攻擊，引發火警，但火勢已獲控制。
艾麥捷夫斯克距離烏克蘭約1400公里。
烏克蘭軍方發聲明表示，擊中上述兩處設施。基輔近來加強對俄國能源基礎設施的打擊，目標在切斷莫斯科資助俄烏戰事的資金來源。
