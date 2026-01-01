控俄羅斯蓄意「戰爭跨年」 澤倫斯基：逾200攻擊無人機夜襲能源設施
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯夜間對烏克蘭發射逾200架無人機，主要攻擊能源基礎設施，讓這場持續近4年的戰爭跨年。
⭐2025總回顧
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上指出：「俄羅斯蓄意讓戰爭跨年，一夜之間對烏克蘭發射200多架攻擊無人機。」
他表示，伏林（Volyn）、瑞夫尼（Rivne）、札波羅熱 （Zaporizhzhia）、敖德薩（Odesa）、蘇米（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（ Chernihiv）等州遇襲，「目標是我們的能源基礎設施」。
澤倫斯基喊話：「殺戮必須停止，保護生命不容有任何間斷…如果連新年假期期間攻擊都未停歇，那麼防空系統的提供就刻不容緩。」
他同時表示，期盼去年12月底為烏克蘭安全而與美國達成的所有協議都能如期兌現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言