越來越精明？專家喊去年美股散戶大贏 靠2招打敗華爾街「操盤手」

元旦報喜！古巨基時隔5年升格2寶爸 57歲愛妻「圓夢」

新北三重車禍！機車衝撞行人畫面曝光 6旬婦違規過馬路OHCA

控俄羅斯蓄意「戰爭跨年」 澤倫斯基：逾200攻擊無人機夜襲能源設施

中央社／ 基輔1日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯夜間對烏克蘭發射逾200架無人機，主要攻擊能源基礎設施，讓這場持續近4年的戰爭跨年。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上指出：「俄羅斯蓄意讓戰爭跨年，一夜之間對烏克蘭發射200多架攻擊無人機。」

他表示，伏林（Volyn）、瑞夫尼（Rivne）、札波羅熱 （Zaporizhzhia）、敖德薩（Odesa）、蘇米（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（ Chernihiv）等州遇襲，「目標是我們的能源基礎設施」。

澤倫斯基喊話：「殺戮必須停止，保護生命不容有任何間斷…如果連新年假期期間攻擊都未停歇，那麼防空系統的提供就刻不容緩。」

他同時表示，期盼去年12月底為烏克蘭安全而與美國達成的所有協議都能如期兌現。

