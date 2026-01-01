俄控烏克蘭出動無人機襲赫松地區 至少24死
俄羅斯扶植的赫松（Kherson）占領區行政首長薩爾多今天指控烏克蘭出動無人機，攻擊一間正在舉行新年慶祝活動的旅館與咖啡廳，造成至少24人喪命。
路透社報導，薩爾多（Vladimir Saldo）在通訊軟體Telegram發表聲明，提出上述指控。
烏克蘭方面未立即置評，薩爾多也未提供影像或其他可讓路透社即時查證相關指控的證據。
薩爾多在聲明中聲稱，烏克蘭出動3架無人機，攻擊沿海村莊霍爾利（Khorly）一處正在舉行新年慶祝活動的地點，還說這是一起「蓄意攻擊」。
俄羅斯國營通訊社引述俄國緊急事務部地方分部報導，這起攻擊至少造成24人喪生、另有29人受傷。
俄羅斯2022年宣布將4個烏克蘭地區納入俄國版圖，赫松是其中之一，基輔當局與多數西方國家譴責此舉是非法侵占領土。
