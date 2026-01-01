快訊

澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10％ 但關鍵問題仍未解

中央社／ 基輔31日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，烏克蘭距離與俄羅斯達成和平協議僅剩下「10%」，但他警告，最關鍵的問題仍未獲得解決，且任何協議都不應讓莫斯科得利。

法新社報導，澤倫斯基在新年前夕演說時表示，烏克蘭希望結束戰爭，但不會「不惜任何代價」，強調任何協議都需要強而有力的安全保障，以防俄羅斯再次入侵。

澤倫斯基在Telegram發布的演說中指出：「和平協議已經完成了90%，剩下的10%卻不僅只是數字上的差距。」

他說：「剩下的10%將決定和平的命運，以及烏克蘭和歐洲的未來。」

美國一直試圖在莫斯科與基輔雙方的意見基礎上促成和平協議，但在戰後領土安排這個關鍵問題上，始終未能取得突破。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）要求在協議中取得對烏東頓巴斯（Donbas）地區的全面控制權，但澤倫斯基不相信烏克蘭即使從頓巴斯撤軍，俄羅斯會就此罷手。

他說：「當『退出頓巴斯，一切就會結束』這樣的話從俄文翻譯成烏克蘭文、英文、德文、法文，事實上，翻成世界上任何一種語言，聽起來同樣是欺騙。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

