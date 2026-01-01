俄羅斯稱普亭官邸遭烏無人機襲擊 美官員質疑目標為軍事設施

俄羅斯近日指控烏克蘭發射無人機攻擊總統普亭一處官邸，烏克蘭則嚴正否認，並反控相關說法為「捏造」。華爾街日報12月31日獨家報導，美國國家安全官員對俄方指控提出質疑，指出烏軍近期一次無人機行動並未鎖定普亭本人，也未以其任何官邸為攻擊目標。

知情官員表示，這項判斷獲得中央情報局（CIA）一份評估支持。這份評估指出，烏方無人機原本鎖定一處軍事目標，地點則與普亭該處官邸位於同一區域，但距離並不接近，且過去就曾遭基輔攻擊，並沒有跡象顯示曾企圖對普亭發動攻擊。中情局拒絕評論。

普亭最近一次美國總統川普的通話時表示，烏克蘭無人機曾鎖定他的官邸「多爾吉耶・博羅迪」（Dolgiye Borody」）。川普29日在佛州與以色列總理內唐亞胡會晤前回應記者詢問表示，「我不喜歡，這不好」，並稱自己「對這件事非常生氣」。

不過，川普12月31日似乎淡化俄方所稱的無人機刺殺企圖，在「真實社群」轉貼一篇《紐約郵報》社論連結，並轉貼其標題：「普亭『攻擊』的虛張聲勢表明，俄羅斯才是和平的絆腳石。」